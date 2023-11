Rede de farmácias d1000 (DMVF3) espera investir R$ 75 milhões em novas lojas

A d1000 (DMVF3) informou que espera realizar a abertura de 35 lojas em 2024 e ampliar outras 10. Para este ano a previsão da companhia é fechar com 240 lojas, sendo 30 inauguradas e 12 reformadas. Do atual portfólio 66% é representado por novas lojas e ampliadas ou reformadas.

"Da mesma forma que as inaugurações são forte alavanca para crescimento de vendas da Rede, todas as ampliações realizadas nos últimos anos confirmaram igualmente grande potencial para aumento de faturamento, com investimentos menores dos requeridos em aberturas de lojas e retornos significativos no curto prazo", afirmou a d1000 em fato relevante.

Investimento de R$ 75 milhões

A d1000 pretende investir R$ 75 milhões na abertura e em estoques de novas lojas. "A companhia segue priorizando o plano de expansão em 2024, normalizando a velocidade de adições líquidas de lojas, uma vez que a revisão do portfólio existente já foi realizada e as unidades fechadas tendem a ser mais pontuais, de acordo com a dinâmica do nosso mercado", afirmou.