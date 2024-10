Ibovespa abre em queda com mercado repercutindo avanço do IPCA em setembro

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 9, em queda de 0,65% aos 130.653 pontos. No cenário local, o destaque é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Já no exterior, o mercado aguarda a ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês).

Ibovespa hoje

IBOV: -0,65% aos 130.653 pontos

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em setembro, o IPCA avançou 0,44%, ante a deflação de 0,02% em agosto, e levemente abaixo da expectativa do mercado, que esperava alta de 0,46%.

Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 4,42%, acima da expectativa de avanço de 4,30%.

Um dos fatores que colaboraram para a alta foi o segmento de energia elétrica, dentro do grupo de habitação, que passou de uma queda de 2,77% em agosto para uma alta de 5,36% em setembro após a vigência da bandeira tarifária vermelha 1, que impactou os preços no setor.

Entre as altas, o grupo alimentação e bebidas também se destacou, tanto a alimentação no domicílio (+0,56%) como a alimentação fora de domicílio (+0,34%). Entre os alimentos que mais tiveram alta, estão o mamão, a laranja pera, o café moído e o contra filé.

O mercado aguardava com ansiedade os números para entender os próximos passos da política monetária. Na visão de Marcus Labarthe, especialista em mercado de capitais e sócio-fundador da GT Capital, as expectativas para as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) até o fim do ano não devem mudar.

“Devemos continuar com um ciclo de alta terminando o ano em 11,25%. A alta de 0,44% do IPCA em setembro demonstrou que a meta da inflação para 2024 não será alcançada. Com isso, as próximas reuniões devem ser de alta na taxa de juros no Brasil, ao contrário do que está ocorrendo em outras economias mundiais como a norte-americana e na União Europeia”, afirma.

Nesta manhã, a grande maioria do mercado precifica um aumento de 0,50 pontos percentuais (p.p.). Segundo a plataforma da B3, 73,50% apostavam nessa hipótese. Entretanto, investidores ainda seguem incertos, com diversas outras possibilidades aparecendo: manutenção (1,50%), aumento de 0,25 p.p. (13,50%), aumento de 0,75 p.p. (8,50%) e aumento de 1 p.p. (2%). Após os números, as apostas não se alteraram.

Ata do Fomc

Já nos Estados Unidos, investidores aguardam a divulgação da ata do Comitê de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) dos EUA, que deverá ser divulgada às 15h, assim como a fala de sete dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA).

O mercado irá buscar pistas sobre os próximos passos do Fed. Com base nos últimos movimentos, como falas do presidente do BC americano, Jerome Powell, e um payroll bem acima do esperado, tudo indica que os Estados Unidos podem realizar um “pouso suave”.

Pela manhã, a plataforma FedWatch, do CME Group, apontava para 88,7% de chance do Fed cortar os juros em 0,25 pontos-percentuais (p.p.), enquanto 11,3% apostavam em um corte maior, de 0,50 p.p. na próxima reunião.

Já a curva de juros futuros mostram que as taxas de até um ano avançam ligeiramente, enquanto as taxas futuras de longo prazo recuam, com o T-10 caindo 0,40% por votla das 8h.

Dólar hoje

O dólar comercial opera em alta de 0,77%, sendo negociado a R$ 5,574. Na última sessão, a moeda havia subido 0,86%, sendo negociado a R$ 5,532

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o aftermarket entre 17h25 e 17h45. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 16h55.