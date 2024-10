Próximos cortes de juros devem ser menores, afirma presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, afirmou nesta segunda-feira, 30, que o recente corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros não deve ser interpretado como um sinal de que os próximos movimentos serão igualmente agressivos. Durante um discurso em Nashville, nos Estados Unidos, Powell ressaltou que o Fed não está comprometido com um curso pré-definido e que as decisões futuras serão guiadas pelos dados econômicos. As informações são da CNBC.

Powell indicou que, se a economia continuar evoluindo conforme esperado, o Fed deve adotar uma postura mais neutra, com cortes menores nas taxas de juros ao longo do ano. Ele destacou que há espaço para dois cortes adicionais em 2024, mas em incrementos menores, de 0,25 ponto percentual cada. Isso contrasta com a expectativa de alguns analistas de cortes mais acentuados.

Contexto econômico e ajuste gradual

O discurso de Powell ocorre menos de duas semanas após o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) aprovar um corte de 0,5 ponto percentual na taxa de juros. A medida foi vista como uma recalibração necessária, em meio à queda da inflação e ao arrefecimento do mercado de trabalho. Powell expressou confiança na força da economia e reiterou que a inflação deve continuar a cair.

O índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE), preferido pelo Fed, indicou uma inflação de 2,2% em agosto, próxima da meta de 2% do banco central. No entanto, a inflação subjacente, que exclui alimentos e energia, ainda estava em 2,7%. Powell mencionou que o mercado imobiliário, uma das áreas mais resistentes da inflação, deve continuar apresentando desaceleração, com a expectativa de que os preços de aluguel se ajustem ao longo do tempo.

Impacto no mercado financeiro

Os comentários de Powell geraram impacto imediato no mercado financeiro, com o índice Dow Jones caindo mais de 150 pontos durante seu discurso. Já os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram, com o rendimento do título de 10 anos alcançando 3,8%.

O Fed continua observando os desdobramentos econômicos para ajustar sua política monetária. O próximo encontro do FOMC em novembro deve trazer um corte mais cauteloso, enquanto há especulação de que um movimento mais agressivo possa ocorrer em dezembro.

Embora o Fed tenha sido mais agressivo no passado para combater a inflação, as expectativas agora se voltam para uma abordagem mais gradual. Powell reforçou que a intenção do banco central é garantir um equilíbrio entre a redução da inflação e a preservação da força do mercado de trabalho. A evolução dos dados econômicos continuará sendo fundamental para determinar os próximos passos na política de juros do Fed.