Ibovespa hoje: bolsa tem leve queda após ataques golpistas em Brasília

O Ibovespa opera no campo negativo nesta segunda-feira, 9, com investidores avaliando os efeitos dos protestos antidemocraticos do fim de semana. No domingo, bolsonaristas radicais invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes.

Ibovespa: - 0,33%, 108.606 pontos

Os ataques foram rebatidos em defesa unissona à democracia, com notas de repúdio e apoio de líderes internacionais ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Os investidores estão vendo os atos como um movimento disperso, sem nenhuma liderança de expressividade. Mas, sem sombras de dúvidas, é preocupante. Um movimento político partir para a agressão nunca será positivo", disse Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos.

As primeiras avaliações do mercado são de que as cenas de barbárie alimentam ainda mais o capital político de Lula.

"Avaliamos que a ação enfraquece a direita. Esperamos um fortalecimento da esquerda, ao ser criada uma situação no qual o status quo é de esquerda e foi vítima de um ataque a sua autoridade de direito", avaliou em nota Étore Sanchez, economista-chefe da Ativa.

O J.P. Morgan também defendeu que o Lula deve sair mais forte do episódio e afirmou que o efeito negativo dos atos sobre o mercado tendem a durar pouco -- mas não os efeitos políticos.

Analistas da Órama compararam os eventos do fim de semana à invasão ao Capitólio dos Estados Unidos e relembraram que a bolsa americana fechou em alta naquele dia. "Foi somente ali que [o ex-presidente] Donald Trump o reconheceu a sua derrota e confirmou uma passagem de poder ordeira."

Por aqui, os ataques de ontem levaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a se referir a Lula pela primeira vez como "atual chefe do executivo".

- No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do executivo do Brasil. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

Apesar dos paralelos, analistas da Órama disseram que, no Brasil, a situação é diferente. "Somos um mercado emergente que depende mais de 50% do volume de operações em bolsa do investidor estrangeiro. A percepção de uma instabilidade institucional pode afastar esses investidores. É esperado um pregão volátil e o panorama vai depender da capacidade de resposta do atual governo", afirmaram em nota.

No câmbio, o dólar sobe mais de 1% contra o real, que tem o pior desempenho entre as principais divisas emergentes do mundo.