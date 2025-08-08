Ibovespa opera em queda de olho em Petrobras (PETR4)

O Ibovespa opera, no último pregão da semana, com queda de 0,11%, aos 136.316 pontos. Já o dólar tem leve alta de 0,07%, cotado a R$ 5,425, por volta das 10h30. A bolsa é impactada por Petrobras (PETR4), que abriu em forte queda, após dividendos frustrarem investidores.

Na quinta-feira, 7, o índice fechou em alta de 1,48%, aos 136.527 pontos, dando continuidade ao movimento positivo da véspera. Na ocasião, o que impulsionou a bolsa foi, de fato, a temporada de balanços, com destaque para a alta de Eletrobras (ELET3), que subiu mais de 9%.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,11%, aos 136.316 pontos

Dólar: +0,07%, a R$ 5,425

Petrobras (PETR4)

A Petrobras reportou lucro líquido de R$ 26,6 bilhões no segundo trimestre de 2025, revertendo o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. O número veio acima do consenso do mercado, que previa lucro de R$ 22,4 bilhões.

Mesmo considerando números ajustados, que excluem os chamados 'fatores exclusivos', como variações cambiais e baixas contábeis, o lucro ainda ficou acima do esperado pelo mercado, em R$ 23,1 bilhões.

O EBITDA do segundo trimestre foi de R$ 52,3 bilhões, ou R$ 57,9 bilhões sem considerar os efeitos extraordinários. A média das projeções do mercado apontava para uma cifra de R$ 56,9 bilhões.

Apesar do lucro acima do esperado, os dividendos, no valor de R$ 8,6 bilhões, decepcionaram analistas, o que faz a ação cair nos primeiros minutos da sessão e deve impactar a bolsa. Às 11h15 a Petrobras realiza teleconferência com investidores para comentar o balanço divulgado na véspera.

No radar hoje

Nesta sexta-feira, 8, os investidores dividem sua atenção entre o noticiário político, a temporada de balanços e dados econômicos pontuais.

No exterior, encerra-se hoje o ultimato dado por Donald Trump para que Vladimir Putin encerre a guerra na Ucrânia, embora o próprio presidente americano já tenha minimizado a pressão.

Também no radar está a indicação de Stephen Miran, atual chefe do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca e aliado próximo de Trump, para ocupar temporariamente, até janeiro, uma vaga no conselho do Federal Reserve (Fed) deixada por Adriana Kugler.

A escolha, que ainda precisa ser confirmada pelo Senado, é considerada favorável a uma postura mais branda na política monetária, já que Miran defende cortes de juros e minimiza o impacto inflacionário das tarifas impostas pelos Estados Unidos, o que reforça as apostas de redução da taxa básica já em setembro.

Ao mesmo tempo, cresce a especulação sobre a sucessão de Jerome Powell na presidência do Fed, com Christopher Waller, atual diretor e que votou pelo corte na última reunião, despontando como favorito para assumir o comando a partir de 2026, em meio a preocupações sobre a independência do banco central diante das críticas frequentes de Trump à política monetária.

Depois do fechamento, é a vez da fabricante de alimentos M. Dias Branco divulgar seus números.

Mercados internacionais

Os mercados asiáticos fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 8. O Japão liderou os ganhos, com o Nikkei 225 avançando 1,85% e o Topix superando pela primeira vez os 3.000 pontos, impulsionados por balanços positivos e pela sinalização dos EUA de ajuste em tarifas sobre produtos japoneses. Em contrapartida, outras bolsas da região recuaram, como o Hang Seng (-0,94%), o sul-coreano Kospi (-0,55%) e o australiano S&P/ASX 200 (-0,28%).

Na Europa, por volta das 10h30 (horário de Brasília), o pregão operava sem direção única. O índice europeu Stoxx 600 registrava alta de 0,13% e o francês CAC 40 subia 0,19%, enquanto o britânico FTSE 100 recuava 0,06% e o alemão DAX caía 0,07%.

Nos Estados Unidos, no mesmo horário, os índices futuros indicavam ganhos moderados: Dow Jones avançava 0,14%, S&P 500 subia 0,21% e Nasdaq 100 ganhava 0,16%.