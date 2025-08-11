Bolsas globais operam com cautela antes do fim da trégua tarifária EUA-China

As bolsas internacionais iniciam a semana em tom de cautela, com investidores à espera de eventos que devem ditar o ritmo dos mercados nos próximos dias.

Entre eles, os destaques são os dados de inflação dos Estados Unidos e a definição sobre a extensão da trégua tarifária entre Washington e Pequim, que expira nesta terça-feira, 12.

Ásia fecha em alta

Na Ásia, o movimento foi predominantemente positivo nesta segunda-feira, 11, com destaque para a alta na Austrália, onde o S&P/ASX 200 avançou 0,43% à espera da decisão do Banco Central nesta terça-feira.

Na China, o Shanghai Composite subiu 0,34%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, avançou 0,19%. O dia ainda foi marcado pelo IPO da fabricante de vacinas Ab&B Bio-Tech, com valorização impressionante de quase 170% no início das negociações.

Os investidores também monitoraram a proximidade do prazo final para renovação da trégua tarifária com os Estados Unidos e notícias sobre a paralisação temporária de operações em uma mina de lítio da CATL, por expiração de licença.

A exceção na região foi o sul-coreano Kospi, que recuou 0,10%. Os mercados do Japão permaneceram fechados devido a feriado nacional.

Mercado europeu

Na Europa, os índices abriram sem direção única, refletindo o fim da temporada de balanços e as tensões geopolíticas. Por volta das 5h50 (horário de Brasília), o DAX, de Frankfurt, caía 0,54%, pressionado por perdas em empresas de defesa após sinais de possível avanço em negociações de paz na Ucrânia.

O CAC 40, de Paris, recuava 0,31%, enquanto o FTSE 100, de Londres, avançava 0,21%, beneficiado por ações de energia.

O Stoxx 600, referência do continente, tinha leve baixa de 0,04%, enquanto investidores repercutiam ainda a queda de mais de 20% nas ações da dinamarquesa Orsted, desenvolvedora de parques eólicos offshore, que anunciou um aumento de capital de US$ 9,4 bilhões após dificuldades no mercado de energia eólica dos EUA.

Futuros dos EUA

Nos Estados Unidos, os futuros também indicavam volatilidade moderada: Dow Jones subia 0,19%, S&P 500 registrava alta de 0,02% e Nasdaq 100 caía 0,06%.

Os investidores aguardam a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), que sai nesta terça-feira, e para o índice de preços ao produtor (PPI), previsto para quinta-feira. Leituras mais altas de inflação podem reduzir as apostas de corte de juros pelo Federal Reserve na reunião de setembro.

Petróleo

No mercado de commodities, o petróleo operava em queda, com o Brent a US$ 65,97 (-0,9%) e o WTI a US$ 63,38 (-0,8%), em meio à expectativa para a reunião entre Trump e Putin nesta semana, que pode tratar de um cessar-fogo na guerra da Ucrânia e eventual flexibilização das sanções ao petróleo russo.

O ouro recuava 1,1%, a US$ 3.360 a onça, após forte volatilidade na semana anterior causada por rumores de tarifas sobre barras suíças.

No câmbio, o índice do dólar (DXY) caía 0,2%, com investidores à espera do índice de preços ao consumidor, previsto para amanhã.