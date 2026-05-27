Esse teste infantil com marshmallows revela se você ficará preso na classe média, diz bilionário

No campo da psicologia comportamental e das finanças pessoais, a capacidade de adiar a recompensa imediata em prol de um ganho estrutural de longo prazo é apontada como uma das correlações mais consistentes para o sucesso econômico.

O conceito remete ao célebre "experimento do marshmallow", conduzido na Universidade Stanford, que avaliava a disciplina de crianças em resistir a um doce em troca de uma recompensa em dobro minutos depois. Para Dylan Taylor, filantropo e CEO da Voyager Technologies — companhia de tecnologia espacial que abriu capital na Bolsa de Nova York (NYSE) —, essa dinâmica estende-se diretamente à vida adulta e dita a fronteira entre a construção de riqueza real e a estagnação na classe média.

Taylor argumenta que o impulso de consumir passivos antes de consolidar uma base de ativos sólida funciona como a versão corporativa e madura de ceder à tentação do consumo imediato.

A tese do bilionário ganha contornos estatísticos alarmantes ao analisar o cenário macroeconômico global. Nos Estados Unidos, o endividamento total das famílias atingiu o recorde histórico de US$ 18,8 trilhões no início de 2026. Desse montante, os financiamentos e contratos de leasing automotivos respondem por uma fatia expressiva de US$ 1,66 trilhão. O endividamento focado em bens que sofrem depreciação acelerada e imediata sabota o efeito dos juros compostos no balanço patrimonial dos indivíduos.

Taylor ressalta que, embora a alavancagem financeira possa ser considerada saudável quando aplicada a ativos que historicamente se valorizam ou oferecem deduções fiscais — como o crédito imobiliário focado na residência principal —, o financiamento sistemático de veículos, barcos e despesas de cartão de crédito drena a capacidade de poupança da classe média, limitando sua mobilidade social.

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A cultura da frugalidade entre os ultra-ricos

A crítica ao consumo ostentatório baseado em dívidas é endossada pelo guru de finanças pessoais Dave Ramsey. Ele afirma conseguir prever o futuro financeiro de um indivíduo apenas avaliando o valor dos veículos estacionados em sua garagem, recomendando que a compra de um carro zero quilômetro seja sumariamente vetada até que o profissional atinja um patrimônio líquido de pelo menos US$ 1 milhão.

Essa disciplina de preservação de capital reflete o comportamento dos indivíduos ultra-ricos (UHNWIs), que frequentemente adotam hábitos de consumo descolados de símbolos de status tradicionais para evitar a erosão de suas fortunas.

Casos célebres ilustram essa postura de austeridade. O lendário megainvestidor Warren Buffett, cujo patrimônio líquido atinge US$ 144 bilhões, reside no mesmo imóvel adquirido na década de 1950 e utiliza carros antigos, imortalizando a máxima de que não se deve confundir o custo de vida com o padrão de vida.

Na mesma linha de governança familiar, a herdeira bilionária dos hotéis Sheraton, Mitzi Perdue, adota o transporte público como modal de locomoção diária, enfatizando que as dinastias familiares mais resilientes do mercado evitam a extravagância e punem o desperdício de capital. Para esses líderes, o valor patrimonial de uma companhia ou de um indivíduo reside na sua eficiência operacional e capacidade de geração de caixa, e não na exibição pública de despesas acessórias.

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