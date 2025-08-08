Petrobras (PETR4) tomba na bolsa após dividendo abaixo do esperado e retorno ao gás de cozinha

As ações da Petrobras tem um início de pregão difícil nesta sexta-feira, 8, no day after da divulgação de seus resultados no segundo trimestre de 2025. Os papéis ordinários (PETR3) e preferenciais (PETR4) levavam um tombo de mais 4% já na primeira meia hora de negociações. De maneira geral, as principais linhas do balanço, como lucro líquido e EBITDA vieram dentro do esperado. Mas a companhia deixou a desejar nos dividendos tão esperados pelo mercado, anunciado uma distribuição abaixo das previsões.

Entre abril e junho deste ano, a Petrobras lucrou R$ 26,6 bilhões, revertando o prejuízo de R$ 2,6 bilhões registrado um ano antes. O EBITDA, por outro lado, recuou 10% na comparação anual, para R$ 52,3 bilhões. O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle de EXAME) observa que o lucro das operações foi impactado pelo menor preço do petróleo Brent no mercado internacional e crescimento de despesas operacionais.

João Daronco, analista da Suno Research, esperava que, com o novo patamar do Brent, a companhia pudesse adotar uma postura mais conservadora nos investimentos, o que não aconteceu. "Isso acabou pressionando significativamente o fluxo de caixa livre, que caiu muito mais do que o esperado. Na minha visão, esse foi o principal aspecto negativo dos resultados", afirmou.

Dividendos no limite

O BTG segue defendendo uma visão positiva sobre a empresa, considerando o aumento na produção de petróleo, menores custos de extração e geração saudável de fluxo de caixa. E ainda que os dividendos a serem distribuídos tenham sido mais baixos que o previsto, ficou dentro do yield que a companhia tem praticado.

"Embora os dividendos permaneçam dentro dos limites da política, um potencial aumento de capex pode afetar a visibilidade dos pagamentos", ressalvam os analistas do BTG.

"Acreditamos que a Petrobras poderia aceitar, temporariamente, uma alavancagem de curto prazo mais alta para preservar os dividendos ordinários, de acordo com sua política de fluxo de caixa livre. Com o Brent abaixo de US$ 75/barril, vemos espaço limitado para pagamentos extras no curto prazo", complementam.

Malek Zein, analista de ações da Eleven Financial, avalia que dividendo foi "bastante robusto" e o resultado sólido. Ele também destaca a manutenção da margem de refino melhora da margem em energia e descarbonização.

Volta à distribuição de gás de cozinha inspira cautela

Para o Safra, além dos dividendos, o anúncio de que a empresa voltará a distribuir gás de cozinha "roubou o show". Para os analistas, o movimento levanta preocupações sobre potenciais interferências nos preços, comprometendo retornos e alimenta um olhar mais cauteloso do investidor sobre uma maior influência do governo nas operações.

O GLP (gás liquefeito de petróleo) tem margens mais apertadas, o que pode impactar a eficiência da alocação de capital.

O UBS mantém uma perspectiva positiva para a Petrobras, destacando o sólido crescimento da produção nos próximos anos e a saudabilidade financeira da companhia, o que pode resultar em rendimento de dividendos superior a 10% para 2025 e dividendos estáveis ou maiores em 2026. Mesmo com as incertezas sobre a atualização do plano estratégico da empresa em novembro, os analistas acreditam que não haverá impactos significativos nas finanças da Petrobras no curto prazo.