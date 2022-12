Ibovespa hoje: Bolsa tem leve queda entre negociações da PEC e dados fracos da China

O Ibovespa opera em leve queda nesta quarta-feira, 7, com investidores balanceando o rumo das negociações da PEC da Transição e dados piores que o esperado para a balança comerical chinesa.

Ibovespa : - 0,45%; 109.689 pontos

O volume de importação da China teve uma queda anual de 10,6% em novembro, mais que o dobro da queda esperada de 5% para o período. Ja a exportação caiu 8,7% ante o consenso de 3,6% de queda.

Ações de empresas relacionadas à economia chinesa, como as do setores de minério de ferro e aço, estão entre as maiores baixas desta quarta. A Vale, com a maior participação no Ibovespa, cai mais de 4% e exerce a maior pressão negativa sobre o índice.

Vale (VALE3): - 4,49%

CSN (CSNA3): - 1,77%

Além das pressões da China, as ações da Vale ainda setem os efeitos da revisão de guidance feita pela companhia e divulgada nesta manhã. A nova projeção considera que a produção de cobre deste ano ficará próxima de 260 mil toneladas ante a estimativa anterior de que ficasse entre 270 e 285 mil toneladas. Para o minério de ferro, a Vale espera encerrar o ano com a produção de 310 milhões de toneladas, no menor patamar da banda anterior, de 310 a 320 milhões de toneladas. Investidores também digerem o encontro anual de investidores da Vale, realizado nesta quarta.

Apesar da maior cautela na bolsa, o câmbio reflete alguma melhora da percepção fiscal. Nesta manhã, o dólar recua para próximo de R$ 5,22, sendo negociado em queda pelo segundo dia seguido.

Dólar: - 0,89%, R$ 5,22

PEC segue no radar

Na véspera, o mercado brasileiro teve dia positivo, com a desidratação da PEC da Transição ainda na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto chega ao plenário do Senado nesta quarta com o valor para o Bolsa Família reduzido de R$ 175 bilhões para R$ 145 bilhões e com prazo estabelecido para a apresentação de uma nova âncora fiscal para substituir o teto de gastos.

"O mercado ainda deve reagir muito às negociações da PEC. Sinalizações de que os valores serão reduzidor devem levar o mercado a reagir positivamente", disse Felipe Moura, sócio e analista da Finacap Investimentos.