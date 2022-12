Após acordo, CCJ aprova PEC da Transição com R$ 168,9 bi fora do teto

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta terça-feira, 6, a PEC da Transição, para retirar o pagamento do Bolsa Família (atual Auxílio Brasil) do teto de gastos nos próximos dois anos e permitir investimentos fora da regra fiscal. O texto também propõe a criação de uma nova âncora fiscal, em substituição ao teto de gastos.

A votação foi simbólica, após acordo feito entre os senadores para reduzir em R$ 30 bilhões o impacto anual da medida, que passou de R$ 198,9 bilhões para R$ 168,9 bilhões. Desse valor, R$ 145 bilhões serão destinados ao pagamento do Bolsa Família. A previsão do texto inicial era de R$ 175 bilhões.

Outros R$ 23,9 bilhões serão usados em investimentos, se o governo arrecadar mais do que o previsto, licença permitida, inclusive, em 2022. A PEC original previa a retirada desse montante do teto só a partir de 2023. A mudança abre espaço para a liberação de emendas parlamentares que hoje estão contingenciadas.

O acordo feito entre os senadores também diminui o prazo para apresentação de um novo arcabouço fiscal para substituir o atual teto de gastos, que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior. O governo eleito terá até 31 de agosto de 2023 para enviar ao Congresso um projeto de lei complementar com as regras do novo regime fiscal.

A CCJ é a primeira etapa de análise da PEC no Congresso. Com o aval do colegiado, o parecer apresentado pelo relator, senador Alexandre Silveira (PSD-MG), passará pela avaliação dos 81 senadores no plenário e, depois, pela Câmara. A matéria deve ser votada nesta quarta-feira, 7, no plenário do Senado e encaminhada para a análise dos deputados.

Para aprovação, são necessários os votos favoráveis de três quintos dos parlamentares -- 49 senadores e 308 deputados -- em dois turnos de votação em cada Casa. Depois de passar pelo Senado e pela Câmara, o texto será promulgado pelo Congresso, sem necessidade de sanção do presidente da República.

Mudanças na PEC

Silveira apresentou o primeiro parecer à CCJ por volta das 10h desta terça-feira, com algumas mudanças em relação à PEC original, protocolada pelo senador Marcelo Castro (MDB-PI) em 28 de novembro. Ao longo do dia, o relator ajustou o texto para contemplar acordos feitos com os parlamentares.

A proposta inicial, apresentada por Castro, retirava o Bolsa Família do teto de gastos por quatro anos, prazo que foi revisto para dois anos. Alguns senadores ainda defendem que a medida dure apenas um ano. Esse prazo, no entanto, poderia ser insuficiente para que o governo eleito apresente -- e o Congresso aprove -- uma nova âncora fiscal.

“Se dou apenas um ano e, por acaso, eu não consiga ter êxito na votação do arcabouço, eu não posso interromper programas, como, por exemplo, o Bolsa Família, que se transformou em uma despesa continuada”, explicou o senador Jaques Wagner (PT-BA). “O segundo ano, eu diria, é um seguro", afirmou.

Senadores governistas tentaram adiar a discussão da PEC na CCJ, ao propor que fosse feita uma audiência pública com economistas antes da votação do texto. O requerimento, assinado por Carlos Portinho, Flávio Bolsonaro e Eduardo Girão, acabou rejeitado por 16 votos a 10.

O valor da licença para pagar o Bolsa Família fora do teto, no entanto, precisou ser revisto a pedido dos senadores. O importante, segundo parlamentares aliados ao governo eleito, é manter um valor pré-fixado para o programa. Ao apresentar o primeiro parecer, Silveira disse que o motivo da "ansiedade do mercado" era a falta de previsibilidade do gasto.