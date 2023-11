Ibovespa agora: bolsa opera em alta com ata do Copom e fiscal no radar

Nesta terça-feira, 7, o Ibovespa iniciou a sessão em baixa, mas logo virou para o positivo. Por aqui, o dia começou com a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária (Copom). Além do documento, investidores aguardam pelos pronunciamentos do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No exterior, as falas de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central americano) poderão dar pistas para o pronunciamento que Jerome Powell, presidente da instituição, fará amanhã. Junto a isso, dados da China podem dar fôlego às commodities no pregão de hoje.

Antes da abertura do mercado, o BC do Brasil divulgou a ata da última reunião do Copom, realizada na quarta-feira, 1°, em que o comitê reduziu os juros em 0,5 ponto percentual (p.p.), para 12,25% ao ano. Para Paulo Henrique Duarte, economista da Valor Investimentos, o documento reforçou a perspectiva de manutenção do ciclo de corte em 0,5 p.p., afastando a possibilidade de que as reduções sejam menores — como parte do mercado temia.

Ibovespa agora

IBOV: +0,31%, aos 118.792 pontos.

“Eles disseram, basicamente, que acham o ritmo de corte apropriado, o que praticamente sacramenta o novo corte de 0,5 p.p. na reunião em dezembro. Devemos encerrar, portanto, o ano com a taxa de juros na casa de 11,75%”, afirma. Contudo, o economista frisa que a ata reforçou alguns riscos pelas quais a economia brasileira pode enfrentar, sobretudo relacionada à meta fiscal. “O comitê julga que é importante o governo federal buscar a execução das metas já estabelecidas, principalmente para manter a ancoragem da expectativa de inflação para o ano que vem.”

E a política econômica seguirá no radar dos investidores brasileiros nesta terça. Durante a manhã, o presidente do BC, Roberto Campo Neto, participa de um evento do Bradesco Asset. A expectativa é de que ele faça comentários sobre o documento divulgado. Quem também tem evento hoje é o ministro Fernando Haddad, que marcará presença no Brasil Investment Forum (BIF), em Brasília (DF), no Palácio Itamaraty. Outra figura de peso a participar do BIF é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Fora do Brasil, as atenções dos investidores ficam por conta de falas de dirigentes do Fed, que antecedem o discurso de amanhã, que será feito por Powell. Nesta terça, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, sinalizou que os cortes de juros podem não começar tão cedo nos Estados Unidos.

Na China, dados da balança comercial surpreenderam ao indicar uma recuperação da demanda interna, com as importações subindo 3% em relação ao ano anterior no mês passado. Enquanto isso, o mercado externo para os produtos do país ainda não ganhou força, com as remessas apresentando uma queda de 6,4%, abaixo das expectativas. O superávit comercial da China em outubro ficou em US$ 56,5 bilhões.

Commodities hoje

E por falar em China, o minério de ferro recuou, diante da desaceleração da atividade siderúrgica no país após o fim da temporada de construção em outubro. A commodity chegou a subir cerca de 10% nas últimas duas semanas, impulsionado por expectativas de demanda forte por aço e por um crescimento relativamente moderado da oferta.

Com o mercado atento às atividades do pais, o minério caiu nesta terça. Em Dalian, a tonelada caiu 0,48%, cotada a 923,50 iuanes (aproximadamente US$ 126,79). A baixa da matéria-prima contribuem para as quedas da Vale (VALE3) e da Bradespar (BRAP4), que cedem 1,09% e 0,54%, respectivamente, neste intradia.

Outra commodity em queda, e que impacta outra blue chip do Ibovespa, é o petróleo. Na véspera, Rússia e Arábia Saudita sinalizaram que manterão os cortes voluntários na produção até o final do ano. Hoje, o barril do Brent opera com queda de 1,79%, cotado e US$ 83,38. Já o WTI, cai 1,86%, a US$ 79,09.

A Petrobras (PETR3;PETR4) cai na manhã desta terça, com as ações ordinárias e preferenciais cedendo 1,90% e 1,52%, respectivamente. Outras petroleiras em queda no pregão de hoje são Prio (PRIO3) e 3R Petroleum (RRRP3), que caem 1,69% e 0,91%.

Dólar hoje

O dólar hoje opera em queda. Nesta terça, a moeda americana cai 0,43%, a R$ 4,867. Na segunda, o dólar fechou em queda de 0,17%, cotado a R$ 4,888.

Maiores altas do Ibovespa

Vibra ( VBBR3 ): +7,08%

Magazine Luiza ( MGLU3 ) : +6,29%

Hapvida (HAPV3): +4,27%

Maiores quedas do Ibovespa

Prio ( PRIO3 ): -2,15%

Gol ( GOLL4 ) : -1,35%

Petrobras ON (PETR3) : -1,12%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.