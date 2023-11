Lula participa do 6º Brasil Investment Forum nesta terça-feira; veja programação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira, 7, da abertura da sexta edição do Fórum Brasil de Investimentos (BIF) em Brasília (DF), no Palácio Itamaraty, às 10h. O evento, que acontece nos dias 7 e 8 de novembro, é considerado o maior de atração de investimentos estrangeiros da América Latina. A EXAME transmite o evento ao vivo em seu canal do Youtube.

Serão 12 painéis que vão tratar de infraestrutura, Amazônia e Agronegócio. Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, diversos ministros vão participar do evento, como Fernando Haddad, da Fazenda.

O BIF é uma parceria entre o governo federal, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). A ideia é reunir executivos do mundo todo interessados em investir no Brasil.

Na última edição, o evento contou com mais de 6 mil participantes inscritos, de mais de 100 países, incluindo investidores e formadores de opinião. O governo afirma que serão apresentadas oportunidades de negócio em diversos setores brasileiros, com destaque para projetos inclusivos e sustentáveis e a participação do setor privado.

O evento será mais uma oportunidade para o governo promover as obras do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) à iniciativa privada. Lançada em agosto, a terceira versão do programa promete investimentos de R$ 1,7 trilhão em todo o país, sendo R$ 1,4 trilhão até 2026 e R$ 320,5 bilhões após 2026. O eixo de Transporte eficiente e sustentável, que abarca os projetos que serão apresentados pela pasta no evento desta quinta, tem uma estimativa de R$ 349 bilhões em investimentos em mais de 600 projetos. Apenas para o modal rodoviário estão previstas 269 obras.

Programação 6/11

10:00 - 11:00 Cerimônia de Abertura

Luiz Inácio Lula da Silva - Presidente da República Federativa do Brasil

Jorge Viana - Presidente da ApexBrasil

Geraldo Alckmin - Vice-presidente da república e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Ilan Goldfajn - Presidente do BID

Mauro Vieira - Ministro das Relações Exteriores

Fernando Haddad - Ministro da Fazenda

Rui Costa - Ministro da Casa Civil da Presidência da República

Marina Silva - Ministra, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Carlos Fávaro - Ministro da Agricultura e Pecuária

Aloizio Mercadante - Presidente do BNDES

Márcio França - Ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequena Porte.

11:00 – 11:20 - Intervalo

11:20 - 11:50 - Keynote Session

Fernando Haddad - Ministro da Fazenda

11:50​ - 12:40 - O Brasil no Caminho do Futuro - Painel 1

Fernando Exman - Chefe de Redação na Valor - Moderador

Anabel González - Vice-Presidente de Países do BID

Johannes Zutt - Diretor do Banco Mundial para o Brasil

Uallace Moreira - Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços, MDIC

Marcelo Marangon - CCO Citi Brazil

12:40​ - 14:00 - Almoço

14:00 ​- 14:50 - Investimento Privado com Impacto Socioeconômico - Painel 2

James Scriven - CEO do BID Invest - Moderador

Patrícia Leisnock - CFO do Hospital Albert Einstein

Ivete Sacramento - Secretaria Municipal de Reparação de Salvador – PRODETUR Salvador​

Nadja Brandão - Diretora Executiva da {reprograma}

André Pires - CFO e Diretor de Relações com Investidores da AEGEA Saneamento / Águas do Rio

14:50​ - 15:40 - Infraestrutura: Rotas que Farão a Economia Crescer​ - Painel 3

Ana María Pinto - Chefe da Divisão de Transporte, BID - Moderador

Rui Costa - Ministro da Casa Civil da Presidência da República

Renan Filho - Ministro dos Transportes

Gustavo Gardini - Diretor de Parcerias Globais e Investimentos Sustentáveis da Deutsche Bahn E.C.O. grupo

José Serrador Neto - Vice presidente Global de Relações Institucionais, Embraer

Pedro Archer Sutter - Vice presidente de Governança, Riscos, Compliance e ESG, Grupo CCR

15:40​ - 16:10 - Intervalo

16:10​ - 17:00 - O Poder das Oportunidades Regionais - Painel 4

María Florencia Attademo-Hirt - General Manager do Departamento do Cone Sul - BID - Moderador

Waldez Góes - Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional

Eduardo Riedel - Governador do Mato Grosso do Sul

Nelson Barbosa - Diretor de Planejamento e Estruturação de Projetos do BNDES

Rogério Zampronha - CEO da Prumo Logística

Marcela Carvalho - Secretária Executiva da Câmara de Comércio Exterior (Camex)

17:00​ - 17:50 - A Construção de uma Nova Indústria​ - Painel 5