Ibovespa opera em leve queda com dados de inflação e payroll no radar; dólar opera sem direção

O Ibovespa iniciou esta sexta-feira-feira, 6, em alta, repercutindo dados de inflação domésticas que ficaram abaixo do esperado pelo mercado e dão suporte à tese do ciclo de aperto das taxas de juros. Entretanto, por volta das 11h40, o índice virou para queda, caindo 0,01%, aos 136.223 pontos.

O dólar, por sua vez, abriu no território negativo, mas passou a subir 0,12% no mesmo horário, a R$ 5,5946, depois de uma forte queda na sessão de ontem, acompanhando a moeda americana no mercado externo.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,01 %, a 136.223 pontos

%, a 136.223 pontos Dólar: +0,12%, a R$ 5,5946

Indicadores divulgados na manhã desta sexta-feira, 6, trouxeram novos sinais da atividade econômica no Brasil e nos Estados Unidos. O IGP-DI teve deflação de 0,85% em maio, segundo a FGV, abaixo da expectativa do mercado (-0,61%). Em 12 meses, o índice acumula alta de 6,27%. Em maio de 2024, o indicador havia subido 0,87%.

Nos Estados Unidos, o payroll de maio apontou a criação de 139 mil vagas, acima da projeção de 125 mil.

A taxa de desemprego ficou em 4,2% e os salários subiram 0,4% no mês e 3,9% em 12 meses. O setor público cortou 22 mil postos, enquanto saúde, lazer e assistência social puxaram as contratações. O dado pode reduzir as apostas em cortes de juros pelo Fed já em julho.

Além disso, a relação entre EUA e China ganha destaque após uma ligação de 90 minutos entre Donald Trump e Xi Jinping, na quinta-feira. Segundo o presidente americano, o contato foi “muito bom” e focou quase inteiramente em comércio, com acordo para que autoridades dos dois países se encontrem em breve para avançar nas negociações para encerrar a guerra comercial.

Enquanto isso, um conflito entre Trump e Elon Musk tem repercussão no mercado. O embate começou com críticas públicas de Musk ao projeto de gastos de Trump e escalou para ameaças do presidente de cortar bilhões em contratos governamentais para as empresas de Musk. Em resposta, Musk afirmou que Trump não teria vencido um segundo mandato sem seu apoio.

Como resultado, a Tesla perdeu quase US$ 150 bilhões em capitalização na quinta-feira, 5, a maior queda já registrada pela empresa. No começo do pregão, as ações se recuperam e sobem 5,28% às 11h45.

No Brasil, o ministro Fernando Haddad estará no 38º Congresso Brasileiro de Direito Tributário, em São Paulo, iniciado às 10h30, e o secretário-executivo da Fazenda, Dario Durigan, participa de fórum no Guarujá às 16h30.

Mercados internacionais

Na Ásia, os principais índices encerraram o pregão sem direção única. No Japão, o Nikkei 225 subiu 0,5%, enquanto o Topix avançou 0,47%. O CSI 300, na China, fechou estável, e o índice de Hong Kong caiu 0,5%.

Na Austrália, houve recuo de 0,3%, enquanto na Índia, o Nifty 50 se destacou com alta de quase 1%, após o banco central surpreender com um corte na taxa básica de juros para 5,5%. Os mercados da Coreia do Sul ficaram fechados por conta de um feriado local.

Na Europa, os índices operavam com leves oscilações por volta das 11h45 (horário de Brasília). O Stoxx 600 subia 0,24%, o FTSE 100 avançava 0,23%, enquanto o DAX recuava 0,01% e o CAC 40 tinha alta de 0,14%.

O setor automotivo europeu seguia pressionado pelos efeitos da forte queda da Tesla na véspera. As ações da Volkswagen caíam 0,69%, as da BMW recuavam 0,16% e as da Stellantis tinham leve alta de 0,09%.

Nos Estados Unidos, os principais índices operavam em forte alta após a divulgação do payroll. O Dow Jones sobe 1,12%, o Nasdaq ganha 1,18% e o S&P 500 avança 1,12% às 11h45.