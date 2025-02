Ibovespa opera estável com investidores repercutindo produção industrial e relatório ADP

Em um dia de agenda cheia de indicadores, o Ibovespa opera, na sessão desta quarta-feira, 5, próximo à estabilidade. No Brasil, investidores repercutem a produção industrial de dezembro, que recuou, mas menos do que apontavam as projeções em dezembro. Nos Estados Unidos, o destaque é o relatório ADP.

Ibovespa hoje

IBOV: +0,08% aos 125.254 pontos

+0,08% aos 125.254 pontos Dólar: +0,69% a R$ 5,798

A produção da indústria brasileira registrou queda de 0,3% em dezembro na comparação mensal, resultado que, embora negativo, foi mais ameno que a retração prevista pelo mercado, cuja mediana das projeções era de -0,5%.

No mês anterior, a indústria havia sofrido um recuo de 0,6% em seu volume de produção. Frente ao mesmo período do ano anterior, a produção industrial cresceu 1,6%, desempenho marginalmente inferior ao do comparativo de novembro, quando houve alta de 1,7%.

Com o resultado do mês, a produção industrial do Brasil fechou 2024 com crescimento de 3,1% em relação a 2023, superando com ampla margem do desempenho de 2023, quando a alta foi de apenas 0,2%. O resultado anual é o terceiro maior dos últimos 15 anos e foi impulsionado por fatores como o aumento do emprego e da renda.

“É um desempenho surpreendente quando levado em consideração o ambiente significativamente adverso para a indústria, com fatores como a taxa de juros elevada, a depreciação cambial e o menor ritmo de exportações do país representando vetores importantes de baixa”, Matheus Pizzani, da CM Capital.

Matheus Lima, analista de investimentos e sócio da Top Gain, concorda com a visão. Segundo o especialista, mesmo os juros agressivos, o Brasil conseguiu aumentar a produção. "Então é um dado bem positivo. Vejo com bons olhos o resultado desse dado e acredito que pode trazer aí nos próximos meses mais otimismo para a nossa bolsa."

Em 2024, o país terminou com taxa média de desemprego de 6,6%, o menor patamar da série histórica do IBGE.

Relatório ADP

Nos EUA, investidores aguardavam com ansiedade o relatório ADP, depois do relatório Jolts mostrar que as vagas de trabalho em aberto por lá recuaram 556 mil para 7,6 milhões em dezembro, ante 8,2 milhões revisados em novembro e 7,8 milhões de vagas de outubro.

Caso o ADP mostrasse a criação de menos vagas do que o previsto, as esperanças de que o Federal Reserve (Fed, banco central americano) pudesse cortar juros seriam renovadas. Entretanto, não foi o que aconteceu.

O relatório ADP de empregos no setor privado de janeiro mostrou a criação de 183 mil vagas, ante o consenso 150 mil. Enquanto o relatório de dezembro foi revisado de 122 mil a 176 mil.

Apesar disso, a curva de juros futuro nos EUA parece ainda reagir mais aos acordos com México e Canadá, do que ao relatório, de imediato. Os juros de 10 anos recuam mais de 1,4%, enquanto o de 5 anos cai 1,18% e o de 2 anos 0,50%. A plataforma FedWatch, do CME Group, segue precificando o primeiro corte de juros por lá em junho, com 45,75% do mercado apostando nessa probabilidade.

Santander

O resultado positivo da produção industrial colabora para o tom esstável do Ibovespa hoje, em conjunto com o início da temporada de balanços, com Santander (SANB11) superando expectativas, o que faz a ação subir mais de 4%.

O Santander Brasil registrou lucro de R$ 3,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 5,2% em relação ao trimestre anterior e de 75% na comparação anual. No acumulado do ano, o lucro foi de R$ 13,8 bilhões, crescimento de 48% sobre 2023.

A receita no quarto trimestre somou R$ 21,4 bilhões, aumento de 14,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, impulsionada por uma expansão de 5% na margem financeira bruta trimestral e de 16% na base anual.

A carteira de crédito totalizou R$ 549,7 bilhões, avanço de 2,6% no trimestre, com destaque para a carteira de pessoas físicas, que cresceu 1,5% no período e 6,2% em 12 meses, atingindo R$ 254,6 bilhões.

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação da B3 vai dar 10h às 18h, com o after market operando das 18h25 às 18h45. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h. Já as negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.