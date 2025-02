Santander lucra R$ 3,9 bi no quarto trimestre, alta de 75%

Abrindo a temporada de balanços dos grandes bancos, o Santander Brasil reportou lucro de R$ 3,9 bilhões no quarto trimestre de 2024, alta de 5,2% em relação aos três meses anteriores e de 75% na comparação anual.

Em 2024 como um todo, o banco lucrou R$ 13,8 bilhões, 48% a mais do que no ano anterior.

O terceiro maior banco privado do país viu suas receitas subirem 14,4% no quarto trimestre, para R$ 21,4 bilhões, com ganho na margem financeira bruta, de 5% na comparação trimestral e de 16% em um ano.

A carteira de crédito segue aquecida, com avanço de 2,6% na concessão de crédito em relação ao terceiro trimestre, chegando a uma carteira de R$ 549,7 bilhões.

A carteira de pessoas físicas, que é a mais relevante para o Santander, cresceu 1,5% no trimestre e 6,2% em 12 meses, para R$ 254,6 bilhões no fim de dezembro.

A inadimplência acima de 90 dias ficou estável em relação ao fim de setembro, em 3,2%, mostrando-se controlada tanto na carteira de pessoas físicas quanto jurídicas.

Considerando os atrasos de mais curto prazo, de 15 a 90 dias, houve uma alta marginal no indicador geral, de 3,6% para 3,7% -- com destaque para as pessoas jurídicas, onde passou de 1,6% para 2,0%.

As despesas gerais do Santander Brasil foram de R$ 6,769 bilhões no quarto trimestre de 2024, aumento de 2,8% na comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Com isso, o retorno sobre patrimônio (ROE) subiu para ficou em 17,6%, ante 17% no trimestre anterior e 12,3% no quarto trimestre de 2023.