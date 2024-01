Ibovespa sobe na contramão do exterior com dados do payroll no radar

O Ibovespa registra leve alta nesta sexta-feira, 5, com investidores digerindo os dados oficiais do mercado de trabalho americano.

Ibovespa hoje

IBOV: + 0,29%, aos 131.605 pontos.

O payroll, considerado um dos principais indicadores da economia americana, mostrou a criação de 216.000 empregos urbanos no mês. O número saiu bem acima das expectativas dos economistas, que giravam perto de 170.000.

Também houve surpresa para a taxa de desemprego, que se manteve inalterada em 3,7% ante expectativa de uma leve alta para 3,8%. A variação do salário médio por hora trabalhada subiu de 4% para 4,1% no acumulado de 12 meses. O consenso era de queda para 3,9%.

Os números divulgados nesta sexta vão em linha com os apresentados na véspera pelo Instituto ADP, que havia apontado uma geração de 164.000vagas de trabalho no setor privado em dezembro ante a a expectativa de 125.000 postos.

Os indicadores que sugerem um mercado de trabalho ainda bastante aquecido azedaram o humor dos mercados, com investidores vendo uma menor chance de o Federal Reserve (Fed) iniciar um ciclo agressivo de corte de juros nos Estados Unidos. Índices futuros de ações dos Estados Unidos operam em firme queda nesta sexta.

Maiores altas do Ibovespa

Hapvida (HAPV): +1,70%

+1,70% Petrobras (PETR4): +1,20%

+1,20% Cielo (CIEL3): +0,84%

Maiores quedas do Ibovespa

Pão de Açúcar (PCAR3): -3,60%

-3,60% CSN (CSNA3): -2,28%

-2,28% Bradespar (BPAR3): -1,71%

Dólar hoje

O dólar opera perto da estabilidade nesta sexta-feira, 5, com ligeira queda de 0,03% R$ 4,906.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

