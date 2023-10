Ibovespa agora: bolsa abre em leve alta com alívio em dados dos EUA

O Ibovespa desta quarta-feira, 4, abre em alta, em mais um dia agitado por indicadores internacionais. Nos Estados Unidos, dados de emprego no setor privado ficaram abaixo do esperado. Na Europa, os números demonstram uma desaceleração na atividade econômica. Já no Brasil, investidores estão de olho na votação do texto que tributa os fundos exclusivos e offshores.

Antes da abertura do mercado, a ADP Research Institute divulgou os números referentes ao mercado de trabalho americano do setor privado — uma prévia dos dados oficiais do que sairão na sexta-feira, 6. No último mês de setembro foram criadas 89 mil vagas de trabalho, abaixo do consenso de 153 mil. Em agosto, foram 117 mil.

Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da EXAME), lembra que uma maior demanda por empregos tende a dar força para que os juros se mantenham altos por mais tempo nos EUA. “Nesse ambiente, em que o mercado de trabalho está com mais holofote, qualquer dado que venha abaixo da expectativa pode dar algum tipo de alívio ao mercado”, aponta.

Ibovespa agora

IBOV: +0,02, aos 113.479 pontos.

Ainda nesta quarta, o índice de gerente de compras (PMI, em inglês), medido pela S&P Global, trouxe dados da atividade na zona do euro. Por lá, o indicador composto ficou em 44,1 pontos e, na maioria dos países do bloco, abaixo de 50 pontos. Na mesma toada, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, reiterou que os juros terão de permanecer em níveis elevados por tempo suficiente para trazer a inflação de volta à meta oficial.

Outro fato internacional que impacta a bolsa brasileira é a queda no petróleo, após a reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (OPEP+), que apontou ser improvável um ajuste à sua atual política de produção. Com isso, na manhã desta quarta, o barril do Brent caia 1,96%, e do WTI, 1,99%.

Por fim, a Câmara dos Deputados pode votar hoje o texto sobre a taxação das offshores e fundos exclusivos. Na véspera, o relator do projeto de lei, Pedro Paulo (PSD), se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse ter tratado sobre mudanças no Juros sobre Capital Próprio (JCP). Segundo ele, o objetivo é alinhar o mecanismo às práticas internacionais e não acabá-lo.

Dólar hoje

O dólar hoje abriu em baixa. Nesta quarta, a moeda americana cai 0,22% a R$ 5,143. Na última terça, o dólar fechou em alta de 1,73%, cotado a R$ 5,154.

Maiores altas do Ibovespa

Arezzo ( ARZZ3 ): +3,97%

Magazine Luiza ( MGLU3 ): +2,52%

CVCB (CVCB3) : +1,96%

Maiores quedas do Ibovespa

Alpargatas ( ALPA4 ) : -3,46%

Prio ( PRIO3 ) : -1,74%

Petrobras (PETR4) : -1,52%

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.