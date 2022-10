Ibovespa hoje: Bolsa sobe com rali no exterior e vai à máxima em quase um semestre

O Ibovespa avança nesta terça-feira, 4, seguindo a forte valorização do mercado acionário no exterior. Índices de ações saltam mais de 2% nos Estados Unidos, enquanto a alta na Europa chega a superar 3% em algumas bolsas, como a de Paris. Por aqui, o principal índice da B3 opera acima dos 117.000 pontos pela primeira vez desde abril.

Ibovespa: + 0,83%, 117.096 pontos

+ 0,83%, 117.096 pontos S&P 500 (EUA): + 2,73%

+ 2,73% CAC 40 (França): + 3,82%

A disparada de bolsas internacionais ocorre em recuperação aos dois últimos meses, marcados por duras perdas em meio à expectativa de juros mais altos nas maiores economias e recessão.

Além das recentes quedas, motiva o rali no exterior a esperança de que os bancos centrais não precisem subir tanto os juros para conter a inflação, após dados de atividade do início da semana terem saído abaixo do esperado na Europa e Estados Unidos.

"Há um rali para ativos de risco no exterior, que ajuda o rali no Brasil", disse Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master em morning call. Além dos dados de atividade, Gala também atribiuiu a novos riscos do mercado a expectativa de investidores de que os bancos centrais não subirão tanto os juros.

"O que houve no Reino Unido também mostrou o quão frágil estão os mercados, não só o privado, mas também o de dívida pública. Os estresses com Credit Suisse e com o Deutsche Bank também contribuíram para o mercado achar que os bancos centrais vão parar de subir juros."

Por aqui, o Ibovespa vem de sua maior alta desde 2020, após ter subido 5,5% na véspera em reação ao resultado das eleições.