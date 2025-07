Ibovespa abre em queda de 0,2%; dólar opera próximo da estabilidade

O Ibovespa abriu nesta sexta-feira, 4, em queda. Por volta das 10h20, o índice caía 0,20%, a 140.643 pontos.

Na véspera, o principal indicador da bolsa brasileira fechou em alta de 1,35%, aos 140.927 pontos, novo recorde, impulsionado pela valorização de ações do setor financeiro.

No mercado cambial nesta sexta-feira, o dólar operava praticamente estável, cotado a R$ 5,4096.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,2%, a 140.643 pontos

Dólar hoje: +0,01% a R$ 5,4096

No radar hoje

Os mercados americanos estão fechados nesta sexta-feira, 4, por conta do feriado da Independência nos Estados Unidos. No Brasil, o único dado relevante previsto é o resultado da balança comercial de junho, que será divulgado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) às 15h.

Apesar do ritmo lento nos negócios, o noticiário político e econômico segue movimentado. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump assina às 18h o projeto de lei orçamentário aprovado pela Câmara, apelidado de “One Big Beautiful Bill” pela Casa Branca.

Trump também deve iniciar nesta sexta-feira o envio de cartas com as novas tarifas de importação que começarão a ser aplicadas em 1º de agosto. Os países atingidos são os que ainda não firmaram acordos comerciais com Washington. O prazo final para negociação é 9 de julho.

Na Europa, o índice de preços ao produtor (PPI) de maio, divulgado pelo Eurostat às 6h, mostrou queda de 0,6% na comparação com abril tanto na zona do euro quanto na União Europeia, após recuos de mais de 2% no mês anterior. Na comparação anual, os preços subiram 0,3% na zona do euro e 0,4% no bloco como um todo, indicando leve recuperação após meses de deflação industrial.

Ainda na agenda europeia, às 15h, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, discursa durante o Global Women’s Leadership Award.

No Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participa de um seminário do banco dos Brics na parte da manhã. Às 11h, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa no Rio de Janeiro da cerimônia de anúncio dos novos investimentos da Petrobras, que somam cerca de R$ 33 bilhões em projetos de refino e petroquímica no estado.

À noite, o Rio de Janeiro sedia o jantar de abertura da Cúpula dos Brics, que ocorrerá no fim de semana. A ausência de Vladimir Putin, da Rússia, e de Xi Jinping, da China, enfraquece o peso político do encontro.

Mercados internacionais

Em reação ao forte payroll americano e às negociações tarifárias de Trump, o cenário global segue de viés negativo nesta sexta-feira, 4.

Na Ásia, predominou o vermelho. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 1,99%, enquanto o Kosdaq recuou 2,21%. Em Hong Kong, o Hang Seng perdeu 0,64%. Já o CSI 300, da China, encerrou o dia com alta de 0,36%. Os mercados do Japão e Austrália, por sua vez, fecharam praticamente estáveis.

Na Europa, a abertura refletiu o tom decepcionante das encomendas industriais alemãs em maio: às 10h10 (horário de Brasília), o francês CAC 40 recuava 0,89%, o europeu Stoxx 600 cedia 0,64%, o alemão DAX registrava perda de 0,51% e o britânico FTSE 100 marcava queda mais leve, de 0,13%.

Nos Estados Unidos, com os pregões suspensos pelo feriado, os futuros indicavam viés negativo: queda de 0,54% para o Dow Jones, de 0,64% para o S&P 500 e de 0,65% para o Nasdaq 100.