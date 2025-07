Balança comercial registra superávit de US$ 5,9 bilhões em junho 

O Brasil exportou mais do que importou em junho, encerrando o mês com um superávit comercial de US$ 5,88 bilhões, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgados nesta sexta-feira, 4.

Apesar do resultado positivo, o saldo é o mais baixo para meses de junho nos últimos seis anos. Na comparação com o mesmo período de 2024, houve queda de 6,9%, quando registrou superávit de US$ 6,32 bilhões.

Avanço das importações

O desempenho foi influenciado pelo avanço das importações, que cresceram mais do que as exportações. No total, o país vendeu em junho US$ 29,14 bilhões em bens e serviços ao exterior e comprou US$ 23,57 bilhões. Considerando a média diária, as exportações aumentaram 1,4% na comparação com o período, enquanto as importações subiram 3,8%.

No acumulado de janeiro a junho, o superávit soma US$ 30,09 bilhões, queda de 27,6% frente ao mesmo período do ano passado. O total exportado no semestre chegou a US$ 165,83 bilhões, alta de 1%. Já as importações somaram US$ 135,77 bilhões, 10% acima do registrado um ano antes.

Entre os produtos que lideraram as exportações no mês estão soja (US$ 5,36 bilhões), petróleo bruto (US$ 3,55 bilhões) e minério de ferro (US$ 2,31 bilhões). Desses, apenas a carne bovina e o café não torrado apresentaram crescimento nas vendas externas, com altas de 52,8% e 16,5%, respectivamente.

Na lista de principais compradores, a China segue na liderança, com US$ 9,94 bilhões em compras. Em seguida aparecem União Europeia (US$ 3,46 bilhões), Estados Unidos (US$ 3,36 bilhões) e países do Mercosul (US$ 2,25 bilhões). As exportações para a Argentina, principal parceiro no bloco, cresceram 70,8% no mês.