Ibovespa abre em queda de mais de 2% em dia de pânico global; dólar dispara

Os mercados globais enfrentaram uma nova rodada de perdas expressivas nesta sexta-feira, 4, em resposta ao agravamento da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

Na Ásia, os índices fecharam em queda pelo segundo dia consecutivo após o presidente dos EUA anunciar tarifas elevadas, chamadas de "tarifas recíprocas", contra as exportações de todos os países, gerando tensão global.

A principal notícia que espalhou pânico na manhã de hoje foi o fato de o governo chinês ter anunciado uma retaliação, com uma tarifa de 34% sobre os produtos americanos a partir de 10 de abril, como uma resposta direta às ações de Washington, mostrando as consequências imprevisíveis do rearranjo do comercial global disparado por Trump.

O VIX, conhecido como 'índice do medo', sobe mais d e22%.