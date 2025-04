Caos tarifário dispara modo pânico nos mercados; Nova York cai mais de 5% e Ibovespa 3%

A decisão da China de retaliar as tarifas dos Estados Unidos disparou o modo pânico nos mercados globais, com as bolsas derretendo mundo afora e o dólar disparando depois da queda de ontem, com os investidores correndo para ativos considerados mais seguros.

Os índices acionários americanos voltaram a cair fortemente, agravando a queda do pregão de ontem. Por volta das 15h30, a Nasdaq caía 5,28%, apagando um ano de ganhos e retornando ao patamar do fim de abril do ano passado.

No mesmo horário, o S&P 500 desabava 5,28% enquanto o Dow Jones caía 4,79%.

O VIX (Volatility Index, na sigla em inglês), considerado um termômetro do medo em Wall Street, disparava 37%, retomando o patamar da covid.

“A retaliação da China é o pior cenário possível, mostra que a guerra comercial vai ser dura e vai ser arrastada e não vai haver negociação fácil”, diz o CIO de um grande multimercado local que zerou boa parte de suas posições no pregão de hoje diante da disparada da volatilidade.

O Brasil, que tinha passado mais incólume ao movimento ontem depois de ser um dos países mais taxados, não escapou no movimento de venda generalizada com aversão ao risco.

Desde o começo do pregão, o Ibovespa opera em forte queda e por volta das 15h30, caía 3%, para 127.157 pontos. Na ponta das perdas, as principais quedas estão com são as produtoras de commodities, que veem os preços caindo diante da expectativa de menor crescimento mundial.

O tombo de mais de 8% nos preços do petróleo puxa para baixo principalmente as petroleiras, que estão entre as maiores perdas do índice. Entre as poucas altas, está o papel do Carrefour, que sobe mais de 10% depois que o Carrefour França aumentou o preço oferecido para fechar o capital da companhia.

Mostrando a falta de direção dos mercados, o dólar opera em alta diante das demais moedas – na contramão do movimento verificado ontem, antes da retaliação da China.

O DXY, que mede o desempenho da moeda americana frente a uma cesta de outras divisas, avançava 0,88%. Num momento de selloff, as moedas emergentes são as que mais sofrem. O real tem forte desvalorização, com o dólar avançando 3,53%, para R$ 5,829 – mesmo patamar de um mês atrás.

O anúncio da China foi dado nas primeiras horas desta sexta no horário de Brasília, quando a maior parte dos mercados asiáticos já estava fechada.

Na Europa, os principais índices acionários também fecharam a sexta em queda, com o Stoxx 600 recuando 5%. O FTSE100, de Londres, caiu 4,86%; o DAX, de Frankfurt, caiu 4,79%, e o CAC 40, de Paris, caiu 4,26%.

Além de adotar a tarifa no mesmo nível aplicado pelos EUA esta semana, a China anunciou também que vai restringir as vendas de terras raras, minerais estratégicos usados na produção de eletrônicos.