Ibovespa agora: bolsa abre com volatilidade à espera de ata do Fed

O Ibovespa desta quarta-feira, 3, abriu em baixa e segue operando com volatilidade — entre perdas e ganhos —, após uma sessão marcada pela aversão ao risco na véspera. A sessão promete ser marcada por novos indicadores dos Estados Unidos, bem como a ata da última reunião do comitê monetário de lá. Também tem agitado os mercados globais o rebaixamento das ações da Apple pela Barclays.

No primeiro dia útil do ano para os mercados globais, os investidores foram surpreendidos por um relatório da Barclays rebaixando as ações da Apple (AAPL34) de “neutro” para “venda”, além de cortar o preço-alvo de US$ 161 para US$ 160. O baixo volume de vendas de iPhones pesou para a decisão do banco britânico.

Com isso, a queda da Apple ficou próximo aos 4%, em Nova York, no pregão da véspera, gerando um efeito cascata com os seus pares de setor para além dos EUA. Em Seul, a Samsung, a LG e a SK Hynix caíram em torno de 3%. Em Taiwan, houve quedas da TSMC e da Hon Hai, em 2,53% e 0,48%, respectivamente.

Ibovespa agora

IBOV: +0,04%, aos 132.743 pontos.

Mas outro fato que deve fazer preço nas bolsas globais, independente do setor, é a ata do Fomc (comitê monetário do Federal Reserve, o banco central americano). O documento referente à última decisão será divulgado às 16h (horário de Brasília) e é aguardado por conta das sinalizações de abrandamento dos juros nos EUA, com a possibilidade do início do ciclo de cortes.

Em dezembro, o BC americano sinalizou que poderá começar a reduzir juros este ano, mas há dúvidas sobre o ritmo em que a política monetária será afrouxada. Mas antes disso, também nos EUA, será a vez dos números de mercado de trabalho americano, o JOLTS — similar ao nosso Caged. Além desses dados, também será publicado o PMI industrial medido pelo ISM, que é equivalente ao elaborado pela S&P Global divulgado ontem.

Marcio Riauba, gerente da Mesa de Operações da StoneX, pontua que a cautela deverá predominar ao longo do pregão — tanto aqui, quanto no exterior — até que essas informações estejam disponíveis. “Esse pode ser um driver para a definição do rumo que o Fed vai tomar, de fato iniciando a flexibilização nas taxas de juros por lá, ou se foi o mercado que acabou se empolgando demais [na última decisão].”

E por falar em cautela e aversão ao risco, por aqui os juros futuros assumem uma leve alta, no compasso dos rendimentos dos treasuries e do dólar. Um ingrediente local que também contribuiu para isso são os ruídos políticos diante do embate entre o Congresso e o governo. Ontem, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou, com vetos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

Pouco antes da abertura do Ibovespa hoje, o contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 estava em 10,065%, de 10,040% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 9,800%, de 9,749%, e o para janeiro de 2029 ia para 10,170%, de 10,121% no ajuste de terça-feira. Nos EUA, o rendimento da T-note de 10 anos avançava a 3,967% (de 3,937%).

Dólar hoje

O dólar opera em alta nesta quarta-feira. Hoje, a moeda americana sobe 0,32%, a R$ 4,932. Na última terça, o dólar avançou 1,28%, a R$ 4,915.

Como é calculado o índice Bovespa?

Principal índice de ações da bolsa brasileira, a B3, o Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média do desempenho dessa carteira teórica de ativos, cada uma com seu peso na composição do índice.

Funcionando como um termômetro do desempenho consolidado das principais ações para o mercado, cada ponto do Ibovespa equivale a 1 real. Por isso, se o IBOV está em 100.000 pontos, isso quer dizer que o preço da carteira teórica das ações mais negociadas é de 100.000 reais.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 18h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 18h25 e 18h45. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.

*Com informações do Estadão Conteúdo