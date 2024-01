Banco do Brasil (BBAS3) convoca acionistas para discutir desdobramento de ações; entenda

O Banco do Brasil (BBAS3) convocou seus acionistas para deliberar sobre o desdobramento de suas ações em Assembleia Geral Extraordinária (AGE). Por meio de fato relevante, nesta quarta, 3, o banco público definiu o dia 2 de fevereiro como data para o encontro, ocasião em que também serão discutidas propostas de alteração do Estatuto Social da companhia.

O desdobramento de 100% das ações BBAS3 foi inicialmente anunciado em 8 de dezembro. A estatal informou que o movimento ampliará a quantidade de ações emitidas, sem alterar o patrimônio do BB e a participação percentual dos acionistas. “E será efetivado após aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, observado os trâmites normativos vigentes”, diz o documento.

Vale lembrar que os papéis da estatal tiveram um salto significativo no acumulado de 2023, saindo dos R$ 32,64 no primeiro pregão para R$55,39 no último fechamento daquele ano. Caso a proposta seja aprovada pelos acionistas do Banco do Brasil, o “split” de 100% das ações BBAS3 se dará de maneira que seja atribuída uma nova ação para cada papel emitido.