Direcional (DIRR3) paga R$ 81 milhões em dividendos hoje; descubra quem tem direito

A Direcional (DIRR3) distribui nesta quarta-feira, 3, R$ 81 milhões em dividendos aprovados em reunião do Conselho de Administração realizada em novembro.

Quanto a Direcional (DIRR3) vai pagar em dividendos por ação?

Em fato relevante, a Direcional (DIRR3) informou que a distribuição de R$ 81.165.947,82 em dividendos será de R$ 0,47, desconsiderando as ações mantidas pela companhia em tesouraria.

Quem tem direito a receber os dividendos da Direcional (DIRR3)?

O pagamento dos dividendos da Direcional (DIRR3) teve como base a posição acionária de 5 de dezembro (data com). As ações foram negociadas sem direito aos proventos a partir do dia 6 de dezembro.

O que são dividendos?

Os dividendos são uma parcela do lucro das empresas que é distribuída aos seus acionistas, proporcionando a eles um rendimento extra. Então, quando uma empresa tem bons resultados ela distribui bons dividendos. Isso é um indicativo de que a companhia é bem administrada e pode ser uma opção de investimento interessante.

Qualquer investidor que compra uma ação ou um conjunto de ações está, na prática, se tornando sócio de uma empresa. Por ter aplicado parte de seu patrimônio na estrutura daquele negócio, o investidor passa a ter direito a receber parte dos lucros gerados em determinado período.

O cálculo do valor a ser distribuído é baseado no lucro líquido ajustado - ou seja, todo o ganho da empresa já subtraídos os impostos, despesas e eventuais provisões e vendas de ativos.

Essa é uma forma das empresas atraírem investidores, pois os dividendos permitem o recebimento de uma renda passiva - similar ao que acontece com quem é dono de um imóvel alugado, por exemplo.

Além disso, cabe lembrar que nem todas as empresas listadas na Bolsa de Valores conseguem pagar os dividendos. Mesmo para aquelas com bons históricos, não há garantia específica de pagamento.

Isso porque a empresa que distribui os lucros pode aumentar o valor da distribuição, mas também reduzir ou até mesmo suspender o pagamento em caso de alteração em seus negócios.

