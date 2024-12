Ibovespa inicia a semana em queda com foco no pacote fiscal e boletim Focus

O Ibovespa, principal indicador da Bolsa brasileira, iniciou a semana com desempenho negativo. Na manhã desta segunda-feira, 2, o índice registrou queda de 0,70%, alcançando 124.789 pontos. Entre os fatores que pesaram no mercado estão o anúncio do pacote fiscal e a divulgação do boletim Focus, ambos amplamente analisados pelos investidores.

Ibovespa hoje

IBOV (diário): -0,70%; 124.789 pontos

Expectativas para a Selic em 2025 e 2026

Antes da abertura dos mercados, o Banco Central divulgou o boletim Focus, mostrando que analistas financeiros elevaram, pela terceira semana consecutiva, a projeção da taxa Selic para o final de 2025, que passou de 12,25% para 12,63%.

Já para 2026, a estimativa subiu de 10% para 10,50%. [Grifar] Esses números refletem a percepção de um cenário fiscal mais desafiador, exigindo juros elevados por um período prolongado.

O economista André Perfeito comentou: “Houve uma piora generalizada mais uma vez em todos os indicadores. Destacamos a piora nas projeções para IPCA, especialmente para 2025 e 2026, que vem subindo de maneira sistemática, reiterando a perspectiva inescapável de elevação na Selic.”

Impacto do pacote fiscal e avanço no Congresso

O pacote fiscal anunciado pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva gerou reações negativas no mercado. O plano inclui medidas como a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 e cortes de gastos, sendo parte essencial da agenda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Nesta semana, o governo busca avançar com as votações no Congresso. Segundo Odair Cunha (PT-MG), líder do partido na Câmara, os projetos de lei já protocolados devem ir a plenário até quarta-feira. A pauta exata será definida em reunião de líderes nesta terça-feira.

Dólar atinge recorde histórico

O dólar começou a semana em alta, cotado a R$ 6,051 (+0,82%). Na sexta-feira, a moeda havia fechado a R$ 6,001, o maior valor nominal já registrado. A disparada reflete o mau humor dos investidores com o pacote fiscal e a incerteza sobre a execução das medidas.

Dólar: +0,82% R$ 6,051

No cenário atual, o mercado segue cauteloso, aguardando desdobramentos tanto no Congresso quanto nas próximas projeções econômicas

Como é calculado o índice Bovespa?

O Ibovespa é calculado em tempo real, baseado na média ponderada de uma carteira teórica de ativos. Cada ativo tem um peso na composição do índice, refletindo o desempenho das ações mais negociadas. Se o índice está em 100 mil pontos, o valor da carteira teórica é de R$ 100 mil.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Até o dia 1º de novembro (sexta-feira), o horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, e o after market entre 17h30 e 18h. As negociações com o Ibovespa futuro acontecem das 9h às 18h25.