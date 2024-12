Cyrela aprova cancelamento de 6,7 milhões de ações e anuncia novo programa de recompra

A Cyrela anunciou, nesta segunda-feira, 2, que seu conselho de administração aprovou o cancelamento de 6.742.799 ações ordinárias atualmente mantidas em tesouraria. O cancelamento será realizado sem a redução do capital social da empresa, que permanecerá em R$ 3.685.000.000,00. Após o ajuste, o capital será dividido em 393.000.000 de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O cancelamento das ações visa melhorar a estrutura do capital da companhia, mantendo a integridade do valor social enquanto reduz a quantidade de papéis em circulação. Isso contribui para aumentar a participação de cada acionista nas ações remanescentes e, potencialmente, gerar mais valor para os investidores.

Programa de recompra de ações

Além disso, a Cyrela anunciou um novo programa de recompra de ações, que tem como objetivo a aquisição de até 8.388.165 ações ordinárias de sua própria emissão, a preços de mercado, no valor de aproximadamente R$ 155 milhões, considerando o valor de fechamento das ações da empresa do último pregão da B3, de R$ 18,49. O programa permitirá a compra das ações em bolsa, a preços de mercado, utilizando os recursos disponíveis, com a intenção de fomentar a geração de valor para seus acionistas.

“O principal objetivo é permitir a aplicação de recursos disponíveis na aquisição das ações em bolsa, a preços de mercado, visando fomentar a geração de valor para seus acionistas”, explicou a empresa. Nesta segunda-feira, as ações da Cyrela (CYRE3) operavam em queda de 0,49%, sendo negociadas a R$ 18,32.

Destinação das ações adquiridas

As ações adquiridas no âmbito do programa poderão ser mantidas em tesouraria, canceladas ou até mesmo posteriormente alienadas no mercado. Além disso, a Cyrela poderá destinar essas ações a planos de incentivos baseados em ações da companhia, caso sejam aprovados, sem reduzir o capital social da empresa.

O movimento faz parte da estratégia da empresa para otimizar sua estrutura de capital e melhorar os retornos para seus acionistas.