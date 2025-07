Ibovespa vira e cai 0,75% puxado por bancos; dólar sobe a R$ 5,46

IBOV: -0,75%, aos 138.506

Dólar hoje: +0,12% a R$ 5,465

Produção industrial

A produção industrial brasileira caiu 0,5% em maio, na comparação com abril, segundo o IBGE. O resultado veio em linha com a expectativa do mercado e reflete perda de fôlego do setor em meio às incertezas econômicas e fiscais.

Na comparação com maio de 2024, houve alta de 3,3%, enquanto o acumulado do ano subiu 1,8% e o dos últimos 12 meses avançou 2,8%.

Três das quatro grandes categorias econômicas registraram retração, com destaque para veículos automotores (-3,9%) e derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,8%). Por outro lado, o setor de indústrias extrativas avançou 0,8%, acumulando alta de 9,4% em quatro meses consecutivos de crescimento.

EUA: Criação de empregos decepciona

Nos Estados Unidos, o setor privado criou apenas 33 mil vagas em junho, segundo pesquisa da ADP. O resultado veio muito abaixo da expectativa de 115 mil vagas projetada por analistas.

Além disso, os dados de maio foram revisados para baixo, de 37 mil para 29 mil postos de trabalho. A pesquisa também apontou uma desaceleração no crescimento salarial, que passou de 4,5% para 4,4% na comparação anual.

Segundo a ADP, as empresas seguem cautelosas em novas contratações, embora o número de demissões ainda permaneça baixo.

No radar

No Brasil, ao longo do dia saem dados de emplacamentos de veículos pela Fenabrave e o fluxo cambial semanal do Banco Central, às 14h30.

No cenário político, os investidores acompanham o embate em torno do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). A decisão do governo Lula de recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manter o aumento do tributo teve efeito limitado nos mercados.

O movimento ocorre num momento em que a relação entre o Executivo e o Congresso mostra sinais de desgaste. De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 57% dos deputados federais avaliam que as chances de aprovação de projetos da presidência são baixas. A pesquisa ouviu 203 parlamentares entre 7 de maio e 30 de junho.

A agenda institucional conta ainda com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em reunião com ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do Mercosul, em Buenos Aires.

Nos Estados Unidos, ainda nesta quarta, a Câmara deve votar o projeto de lei tributária apresentado por Trump, chamado de "One Big Beautiful Bill", após aprovação apertada no Senado na véspera.

A agenda econômica americana também inclui os dados semanais de estoques de petróleo do Departamento de Energia.

Na Europa, a presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, discursa no encerramento do Fórum de Sintra.

Já à noite, a atenção se volta à Ásia, com a divulgação dos índices PMI compostos de junho no Japão (21h30) e na China (22h45).

Mercados internacionais

As bolsas da Ásia encerraram o pregão desta quarta-feira, 2, sem direção única. O destaque ficou com Singapura, cujas ações atingiram uma máxima histórica, após o UBS elevar a recomendação para o mercado local, citando estabilidade monetária, dividendos robustos e reformas estruturais em andamento.

Já no Japão, o Nikkei 225 recuou 0,56%, pressionado por incertezas comerciais, enquanto o Topix caiu 0,21%. Na Coreia do Sul, o Kospi perdeu 0,47% e o Kosdaq caiu 0,19%, em linha com o tom mais cauteloso da região.

Na China, o índice CSI 300 terminou o dia praticamente estável, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,73%. Já na Austrália, o S&P/ASX 200 avançou 0,66%.

Na Europa, os principais índices perderam força e operavam mistos por volta das 11h20 (horário de Brasília). O CAC 40, de Paris, subia 0,91% e o DAX, de Frankfurt, avançava 0,27%. Já o Stoxx 600 caía 0,04%. No Reino Unido, o FTSE 100 registrava queda mais acentuada, de 0,39%.

Nos Estados Unidos, os também operam sem direção única. O Dow Jones cai 0,23%, o S&P 500 sobe 0,11% e o Nasdaq 100 avança 0,34%.

Na terça-feira, os principais índices de Wall Street terminaram o dia sem direção única, com os investidores avaliando falas do presidente do Fed, Jerome Powell. O S&P 500 cedeu 0,11%; o Nasdaq 100 caiu 0,82% e o Dow Jones subiu 0,91%.

Segundo Powell, a instituição continuará sendo "completamente apolítica", mesmo após as frequentes críticas do presidente Trump, que tem pressionado pela redução das taxas de juros.