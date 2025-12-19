Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 19

O Ibovespa iniciou esta sexta-feira, 19, próximo da estabilidade com leve alta de 0,11%, aos 158.103 pontos, por volta das 10h25. Enquanto o dólar registrava leve alta de 0,11%, cotado a R$ 5,520 no mesmo horário.

O mercado opera com cautela à espera de dados dos Estados Unidos e da votação do Orçamento de 2026 prevista para esta sexta-feira.

Os investidores devem repercutir o índice de preços de gastos com consumo (PCE) de outubro, principal medida de inflação acompanhada pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). A avaliação é que sinais de desaceleração inflacionária pode reabrir espaço para discussões sobre cortes de juros.

Segundo o CME Group, hoje, 75,6% das apostas do mercado indicam manutenção das taxas na reunião de janeiro. Também estão no radar os números de confiança do consumidor da Universidade de Michigan e o discurso do presidente do Fed de Nova York, John Williams, às 10h30 (horário de Brasília).

O dia tende a ser de volatilidade por conta da decisão do Banco do Japão (BoJ) de elevar os juros básicos do país a 0,75% ao ano. No Brasil, a decisão pode pressionar os juros futuros locais e, por consequência, pesar sobre os papéis ligados à economia doméstica.

Além da agenda no Brasil e no exterior, as incertezas com relação ao cenário eleitoral podem também pressionar às ações brasileiras nesta sexta-feira.