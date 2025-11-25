Ibovespa sobe pouco em relação a NY com isenção de IR e Congresso no radar

O avanço na sessão desta terça, o segundo da semana do Ibovespa, também acontece na véspera da sanção da lei que amplia a faixa de isenção do IR (Germano Lüders/Exame)
Publicado em 25 de novembro de 2025 às 18h45.
O Ibovespa fechou em alta após rondar a estabilidade a maior parte das negociações desta terça-feira, 25. O principal índice acionário da B3 avançou 0,41% aos 155.910 pontos, acompanhando a melhora do clima nas bolsas globais diante do aumento da aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) irá cortar os juros novamente na reunião em dezembro.
O otimismo com a flexibilização da política monetária levou em conta os novos dados econômicos divulgado nesta terça que sugeriram uma certa fraqueza da economia americana. A possibilidade de um corte impulsionou especialmente os principais índices de Nova York, que avançaram ainda mais do que o brasileiro.
O Dow Jones subiu 1.43%, a maior alta do dia. Já o S&P 500 registrou alta de 0,91%, e o Nasdaq subiu de forma mais moderada, com 0,67%.
"Um ponto adicional foi o recuo das ações da Nvidia após a notícia de que a Meta estaria avaliando o uso de chips projetados pelo Google em seus data centers, o que pode significar a perda de um cliente estratégico e remodelar o cenário competitivo do hardware de inteligência artificial", afirmou Nicolas Gass, estrategista de investimentos e sócio da GT Capital. As ações da companhia caíram 2,59%.
Já no cenário doméstico, ações mais sensíveis aos juros futuros se beneficiaram no pregão desta terça com o recuo das curvas de juros mais longas. O recuo nos vencimentos reflete expectativas de que a taxa básica de juros, a Selic, venha a cair.
"Isso favorece empresas ligadas ao varejo, educação, construção civil e transporte acabam reagindo positivamente. Hoje, por exemplo, nomes como Vamos, Natura, CSN e MRV apresentaram altas relevantes. É um movimento normal, pois setores beneficiados por juros menores sobem quando as curvas caem, enquanto outros segmentos recuam", disse Gass.
Por outro lado, ruídos em torno da relação entre governo e Congresso, com possíveis impactos da seara fiscal, impediram um avanço maior do Ibovespa. Assim como das ações ordinárias e preferencias da Petrobras (PETR3 e PETR4), de peso no índice, e que caíram 0,96% e 0,80%, respectivamente.
O avanço na sessão desta terça, o segundo da semana do Ibovespa, também acontece na véspera da sanção da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.
Segundo um comunicado do Planalto, a cerimônia da sanção pelo Executivo está marcada para as 10h30, no Palácio do Planalto, nesta quarta, 26, com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do relator da proposta no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), além de ministros e líderes de partidos da base aliada do governo.