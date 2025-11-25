Ibovespa sobe pouco em relação a NY com isenção de IR e Congresso no radar

O Ibovespa fechou em alta após rondar a estabilidade a maior parte das negociações desta terça-feira, 25. O principal índice acionário da B3 avançou 0,41% aos 155.910 pontos, acompanhando a melhora do clima nas bolsas globais diante do aumento da aposta de que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) irá cortar os juros novamente na reunião em dezembro.

O otimismo com a flexibilização da política monetária levou em conta os novos dados econômicos divulgado nesta terça que sugeriram uma certa fraqueza da economia americana. A possibilidade de um corte impulsionou especialmente os principais índices de Nova York, que avançaram ainda mais do que o brasileiro.

O Dow Jones subiu 1.43%, a maior alta do dia. Já o S&P 500 registrou alta de 0,91%, e o Nasdaq subiu de forma mais moderada, com 0,67%.

"Um ponto adicional foi o recuo das ações da Nvidia após a notícia de que a Meta estaria avaliando o uso de chips projetados pelo Google em seus data centers, o que pode significar a perda de um cliente estratégico e remodelar o cenário competitivo do hardware de inteligência artificial", afirmou Nicolas Gass, estrategista de investimentos e sócio da GT Capital. As ações da companhia caíram 2,59%.

Já no cenário doméstico, ações mais sensíveis aos juros futuros se beneficiaram no pregão desta terça com o recuo das curvas de juros mais longas. O recuo nos vencimentos reflete expectativas de que a taxa básica de juros, a Selic, venha a cair.

"Isso favorece empresas ligadas ao varejo, educação, construção civil e transporte acabam reagindo positivamente. Hoje, por exemplo, nomes como Vamos, Natura, CSN e MRV apresentaram altas relevantes. É um movimento normal, pois setores beneficiados por juros menores sobem quando as curvas caem, enquanto outros segmentos recuam", disse Gass.

Isenção do IR no radar

Por outro lado, ruídos em torno da relação entre governo e Congresso, com possíveis impactos da seara fiscal, impediram um avanço maior do Ibovespa. Assim como das ações ordinárias e preferencias da Petrobras (PETR3 e PETR4), de peso no índice, e que caíram 0,96% e 0,80%, respectivamente.

O avanço na sessão desta terça, o segundo da semana do Ibovespa, também acontece na véspera da sanção da lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda Pessoa Física para quem ganha até R$ 5 mil por mês e estabelece descontos para rendas de até R$ 7.350 mensais.

Segundo um comunicado do Planalto, a cerimônia da sanção pelo Executivo está marcada para as 10h30, no Palácio do Planalto, nesta quarta, 26, com a participação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do relator da proposta no Senado, Randolfe Rodrigues (PT-AP), além de ministros e líderes de partidos da base aliada do governo.