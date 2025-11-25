Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta terça-feira, 25

O Ibovespa abriu as negociações desta terça-feira, 25, de volta aos 156 mil pontos. Às 10h28, o principal índice acionário da B3 subia 0,65% aos 156.291 pontos. No mesmo horário, o dólar recuava 0,63% frente real, vendido a R$ 5,362, perto da mínima intraday de R$ 3,61.

Os investidores estão atentos à participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, na audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado. Também marcam presença Ailton de Aquino Santos, diretor de Fiscalização, e Nilton José Schneider David, diretor de Política Monetária, este último escalado para evento privado em São Paulo.

O dia é também de agenda econômica carregada. O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga nesta terça o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês) de setembro. A projeção é de alta de 0,3% no mês e 2,7% em 12 meses, reforçando o PPI como termômetro para decisões futuras do Federal Reserve (Fed).

Também serão divulgadas as vendas no varejo, com estimativa de alta de 0,4%, e os dados de estoques empresariais, confiança do consumidor e moradias pendentes de outubro.

A perspectiva de um corte na taxa de juros dos EUA também segue alimentando o apetite por risco depois que o diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) Christopher Waller afirmou que os dados disponíveis indicam que o mercado de trabalho norte-americano continua fraco o suficiente para justificar mais um corte de 0,25 ponto percentual.

Os comentários foram seguidos pelos do presidente do Fed de Nova York, John Williams, que sugeriu que um corte em dezembro é uma possibilidade.

Os mercados estão precificando uma chance de 81% de redução de 0,25 ponto no próximo mês, de acordo com a ferramenta FedWatch da CME, acima dos 42,4% uma semana atrás. O banco central dos EUA se reúne nos dias 9 e 10 de dezembro.