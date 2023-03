Ibovespa agora: bolsa recua com China enquanto aéreas disparam

O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, opera em queda nesta segunda-feira, 6, pressionado pelas ações ligadas à economia chinesa. O gigante asiático apresentou uma projeção de crescimento do PIB de 5%, menor que o esperado.

Ibovespa hoje

IBOV: - 0,29 %, 103.561 pontos

As ações da Vale (VALE3), empresa de maior participação no Ibovespa, operam em queda de mais de 3% e puxam o índice para baixo. A expectativa é que o crescimento menor na China diminua a demanda pelo minério, impactando as ações do setor.

Siderúrgicas como CSN (CSNA3), Gerdau (GGBR4) e Usiminas (USIM5) acompanham o movimento e ficam entre as maiores quedas do dia.

CSN (CSNA3) : - 4,28% : - 4,28%

Vale (VALE3) : - 3,05% : - 3,05%

Gerdau (GGBR4) : - 2,79% : - 2,79%

Usiminas (USIM5): - 2,51% : - 2,51%

Azul, Gol e CVC disparam na bolsa

O movimento contrasta com a forte alta das aéreas na bolsa, com Azul (AZUL4) subindo mais de 40% e a Gol (GOLL4) em alta de mais de 20%. Quem puxou o movimento foi a Azul, com a divulgação do balanço do quarto trimestre e acordos com arrendadores.

A companhia encerrou o ano com prejuízo líquido atribuído aos acionistas caindo de R$ 4,21 bilhões para R$ 722 milhões. O grande destaque, no entanto, é que a empresa firmou acordos comerciais com arrendadores representando mais de 90% do passivo de arrendamento, sujeitos a algumas condições e aprovações corporativas. Os arrendamentos representam 80% da dívida da companhia, e o endividamento é o principal ponto de preocupação dos investidores.

“Ainda que algumas informações importantes sobre o acordo (como o potencial de diluição da atual base acionária) sejam até aqui desconhecidas, este melhora o perfil de crédito da empresa, abre espaço para uma melhor geração de recursos durante 2023 e aumenta o prazo médio da sua dívida”, afirmaram, em relatório, os analistas da Ativa Investimentos.

As ações dispararam e puxaram também os papéis da concorrente, a Gol, e da companhia de viagens CVC (CVCB3). No caso da Gol também tem vários fatores positivos animando os investidores, como seus números operacionais de fevereiro e a estreia de sua controladora Abra, que traz consigo um alívio financeiro.

Azul ( AZUL4 ) : + 44,20%

Gol ( GOLL4 ) : + 24,37%

CVC (CVCB3) : + 19,64%

Que horas abre a bolsa de valores?

A bolsa de valores do Brasil, a B3, opera das 10h às 17h55 segundo o horário de Brasília. Essa negociação ocorre apenas nos dias da semana, de segunda-feira à sexta-feira. Nesse período, é possível escolher ações da bolsa para investir.

Ou seja: o horário de funcionamento da B3 é similar a um horário comercial. Também não há funcionamento nos dias de feriado.

Entretanto, alguns ativos específicos possuem horários de negociação diferenciados. Por exemplo: o Mercado a Termo vai das 10h às 17h25. Além disso, o Índice Futuro do Ibovespa vai de 9h até 17h.

A negociação com dólar futuro vai de 9h às 17h. Por fim, a negociação com juros futuros vai das 9h às 16h15, mas possui sessão estendida até as 18h.

Além disso, há ativos que possuem menos tempo de negociação: opções sobre Índice de Ações negociam entre 10h05 e 16h50; já o Mercado de Opções está aberto das 10h05 até 16h55.

Há, ainda, alguns horários específicos de pré-abertura, que ocorrem às 09h45 (15 minutos antes da abertura do mercado).