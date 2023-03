Aéreas decolam na bolsa: Azul dispara mais de 50% e Gol sobe quase 30%

As ações das companhias aéreas Azul (AZUL4) e Gol (GOLL4) são o grande destaque positivo desta segunda-feira, 6, liderando as altas do Ibovespa. Azul sobe mais de 50% e Gol tem ganhos de quase 30%. Quem puxou o movimento foi a Azul, com a divulgação do balanço do quarto trimestre e o anúncio de novos acordos com arrendadores.

A companhia encerrou o ano com prejuízo líquido atribuído aos acionistas caindo de R$ 4,21 bilhões para R$ 722 milhões. O grande destaque, no entanto, é que a empresa firmou acordos comerciais com arrendadores representando mais de 90% do passivo de arrendamento, sujeitos a algumas condições e aprovações corporativas. Os arrendamentos representam 80% da dívida da companhia, e o endividamento é o principal ponto de preocupação dos investidores.

Como resultado dessas negociações, a Azul destacou que sua expectativa original de queima de caixa em 2023 – que era de R$ 3 bilhões conforme destacado no dia do investidor da empresa no ano passado – agora será eliminada. A empresa também afirmou que espera geração de caixa positiva em 2024 e para os anos seguintes.

“Ainda que algumas informações importantes sobre o acordo (como o potencial de diluição da atual base acionária) sejam até aqui desconhecidas, este melhora o perfil de crédito da empresa, abre espaço para uma melhor geração de recursos durante 2023 e aumenta o prazo médio da sua dívida”, afirmaram, em relatório, os analistas da Ativa Investimentos.

A visão foi reforçada pelos analistas do Goldman Sachs. "Buscaremos mais detalhes sobre as condições do acordo, mas notamos que deve ser positivo para a empresa, pois acreditamos que o risco de crédito tem sido um tema importante para o setor aéreo", disseram em relatório.

As ações dispararam e puxaram também os papéis da concorrente, a Gol, e da companhia de viagens CVC (CVCB3). No caso da Gol também tem vários fatores positivos animando os investidores, como seus números operacionais de fevereiro e a estreia de sua controladora Abra, que traz consigo um alívio financeiro para uma companhia que também está sofrendo com alto endividamento.

Desempenho das ações na bolsa