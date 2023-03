Ibovespa agora: Vale puxa alta após dados fortes da China

O Ibovespa sobe nesta sexta-feira, 3, embalado pelas ações da Vale. A mineradora, com maior participação do índice, avança cerca de 1% e caminha para fechar a semana em alta superior a 5%.

Ibovespa: + 0,61%, 103.934 pontos

+ 0,61%, 103.934 pontos Vale (VALE3): + 1,15%

Contribuem para a valorização da companhia dados da economia Chinesa divulgados nesta semana. Na última noite, o Índice de Gerente de Compras (PMI, na sigla em inglês) Caixin de serviços ficou em 55 pontos, superando as estimativas do mercado.

ISM de serviços nos Estados Unidos

Nesta manhã, todas as atenções estão para o ISM do setor de serviços, que será divulgado às 12h. "É um setor que está mostrando maior resiliência. Esse é o melhor dado de crescimento que temos de serviços dos Estados Unidos. A expectativa é de um número forte nesta sexta. Se isso se confirmar, devemos ver novas revisões para cima de crescimento da economia americana", disse Artur Mota, economista do BTG Pactual, em morning call.

Dados mais fortes que o esperado, disse o economista, tem efeitos negativos para o mercado, dada a percepção de juros mais altos nos Estados Unidos.

Essa expectativa de juros mais elevados, por sinal, foi o que levou o mercado americano à maior queda semanal desde dezembro, na semana passada. Após três semanas de queda, os principais índices americanos caminham, por enquanto, para quebrar a sequência negativa.

Contribuem para a melhora de humor no exterior as falas do presidente do Federal Reserve de Atlanta, Raphael Bostic. Em evento realizado na véspera, Bostic disse estar "muito firme" para uma alta de 0,25 ponto percentual na próxima decisão de juros do Fed, contrariando a crescente aposta de uma elevação mais agressiva, de 0,5 p.p. neste mês. Índices futuros de Nova York sobem nesta manhã.

Minerva dispara após caso de vaca louca ser considerado "atípico"

Na bolsa brasileira, as ações da Minerva lideram as altas desta sexta, com investidores digerindo o comunicado do Ministério da Agricultura que classificou o caso de vaca louco diagnosticado no Pará como "atípico". O diagnóstico da doença fez com que as exportações de carne para a China fossem suspensas. O mercado asiático, que tem a China como maior consumidora, representou 43% das exportações da Minerva em 2022.

Minerva (BEEF3): + 6,00%

Petrobras cai mais de 5% na semana

As ações da Petrobras caminham para fechar a semana com queda de mais de 5%. Apesar do forte resultado apresentado pela companhia na noite de quarta-feira, pesaram as preocupações sobre o futuro da empresa. Ainda no início da semana, o governo utilizou a empresa para reduzir o impacto da volta dos impostos federais sobre o preço do combustível, reduzindo o valor cobrado pela empresa em suas refinarias.

Ontem, a empresa voltou a sofrer duras quedas, após o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, indicar que a companhia não seguira a a política de preços de paridade de importação (PPI). Segundo ele, o PPI virou um "dogma", uma "abstração" e só beneficiava os concorrentes da Petrobras.

"A Petrobras vai praticar preços competitivos do mercado nacional, do mercado dela, conforme ela achar que tem que ser para garantir sua fatia de mercado", afirmou Prates. O papel opera entre altas e baixas nesta sexta.