OPA: Controladora quer tirar EDP Brasil da B3

A EDP pretende deslistar as ações de sua subsidiária EDP Brasil (ENBR3) na B3. O pedido de Oferta Pública de Aquisição (OPA) já foi protocolado na CVM.

Prêmio de 22% por ação

O valor estabelecido para para o fechamento de capital foi de R$ 24 por ação, 22,26% acima da cotação do fechamento de quarta-feira, 1. A empresa informou que o preço por ação ainda poderá ser ajustado por dividendos, juros sobre capital próprio ou em decorrência de grupamento ou desdobramento de ações.

Valor justo, segundo a EY

O preço estabelecido tem como base laudo feito pela Ernst & Young (EY). Segundo a assessoria empresarial, o preço justo da EDP Brasil seria entre R$ 20,20 e R$ 22,09 por ação.

Mudança de categoria na CVM e queda recente na bolsa

Após a deslistagem de suas ações na B3, a EDP Brasil converterá seu registro de companhia na CVM para a categoria B. A categoria não permite a venda de ações ou de títulos conversíveis em papéis da empresa, mas ainda garante o direito de emissão de dívida.

A EDP contratou o BTG Pactual para atuar como instituição intermediária da OPA, sendo responsável por sua liquidação financeira.

Na bolsa, as ações da EDP Brasil acumulam cerca de 40% de alta nos últimos 5 anos. Dentro do período de um ano, contudo, os papéis da companhia vêm sendo negociados com 5% de queda.