Ibovespa hoje: opera perto da estabilidade com reoneração dos combustíveis no radar

O Ibovespa oscila perto da estabilidade na tarde desta terça-feira, 28, após operar em firme alta na primeira metade do pregão. Na bolsa, investidores especulam sobre as possíveis soluções para a reoneração dos combustíveis. O presidente Lula volta a se reunir nesta terça com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, para discutir o tema. O prazo da desoneração de impostos federais termina hoje.

Ibovespa: - 0,04%, 105.666 pontos

Segundo o blog de Gerson Camarotti, no G1, deverá sair entre hoje e amanhã uma MP que prevê a volta gradual dos impostos sobre gasolina e etanol. As alíquotas, no entanto, serão diferentes. A gasolina, por ser um combustível fóssil, deverá ter um imposto maior. Ainda de acordo com o portal, a arrecadação de R$ 28 bilhões com os impostos sobre combustíveis, prevista no início do ano, será mantida.

"A manutenção da arredação de R$ 28 bilhões seria uma vitória do ministro Haddad. Do lado fiscal, é positivo", disse Alvaro Frasson, economista do BTG Pactual, em morning call.

Declarações do ministro Haddad de que a reoneração seria absorvida, em partes, por preços mais baixos na Petrobras chegaram a causar alguma dúvida sobre como a ação da estatal abriria nesta terça. Segundo ele, haveria um "colchão" dentro da empresa que possibilitaria esse corte de receita. Membros da companhia, no entanto, negaram essa informação à CNN. Mesmo assim, o saldo no mercado foi positivo. Os papéis da companhia chegaram a saltar mais de 2%, sendo os maiores responsáveis pela alta do Ibovespa, mas perderam força .

Petrobras (PETR4): + 0,77%

"Precisamos monitorar este último ponto porque sabemos que há espaço para reduzir o preço, mantendo a paridade, mas a redução pode ir além com o argumento de que a economia global está desacelerando e que não deve ter aumento significativo da demanda. Este tipo de atitude prejudica a Petrobrás e dependendo da magnitude e da duração, pode reduzir significativamente os lucros", avaliou Bruno komura, analista da Ouro Preto Investimentos.

"A Petrobras ainda tem espaço para reduzir o preço da gasolina. O mercado ainda vê maior chance de o Prates, junto com o Lula, insistirem na criação de um fundo de estabilização de preço, o que não afetaria o balanço da empresa", disse Rodrigo Moliterno, head de renda variável e sócio da Veedha Investimentos.

A ideia do fundo de establização não é nova e, inclusive, foi defendida por Prates quando ainda era senador. Esse fundo seriviria para suavizar a volatilidade do preço do petróleo nas bombas de combustíveis.

"O fundo faz uma poupança em período de baixa do petróleo no exterior e despeja a reserva em período de alta para reduzir o preço na bomba. Isso é dinheiro do governo, não é da Petrobras", explicou Prates, no início do ano, em entrevista à Rádio Senado.

GPA desaba após balanço

As ações do GPA, dono do Pão de Açúcar, desabam mais de 6% nesta terça em reação ao balanço do quarto trimestre divulgado na véspera. A empresa teve prejuízo líiquido de R$ 1,1 bilhão no período contra um lucro de R$ 777 milhões no mesmo período de 2021.

A última linha foi bastante impactada por efeitos não-recorrentes no trimestre, além de ter um resultado financeiro negativo em R$ 72 milhões. Os impactos não recorrentes poupam a companhia de uma reação extremamente negativa do mercado. Mas ainda há de ser observado que o GPA somente com a sua operação brasileira ainda roda com margens um pouco mais baixas que os pares domésticos", avaliou em nota Mateus Haag, analista da Guide Investimetnos.

GPA (PCAR3): - 6,81%

Mercado internacional

Bolsas seguem sem uma direção definida em Nova York, após terem se recuperado no último pregão da pior semana desde dezembro. Na Europa, onde números da inflação superaram o consenso na França e Espanha nesta madrugada, o tom é majoritariamente negativo. Investidores acreditam que juros mais altos podem ser necessários tanto no Banco Central Europeu quanto no Federal Reserve, nos Estados Unidos.