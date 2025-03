Ibovespa opera em leve alta com investidor atento a balanços e guerra tarifária

O Ibovespa, principal indicador da bolsa brasileira, operava em leve alta de 0,14% na manhã quinta-feira, 13, refletindo a tensão no cenário internacional. A principal preocupação dos investidores está na intensificação da guerra tarifária, especialmente após o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçar impor uma tarifa de 200% sobre vinhos, champanhes e outras bebidas alcoólicas provenientes da Europa. A medida, caso seja concretizada, pode afetar diretamente as relações comerciais entre os blocos.

Os índices americanos abriram em queda: Dow -0,25% (41.245,66), S&P -0,16% (5.590,12) e Nasdaq -0,19% (17.615,30), ampliando a aversão ao risco nos mercados globais.

Em paralelo, os investidores monitoram de perto os números do mercado de trabalho nos EUA. Na manhã de hoje, foram divulgados dados sobre os pedidos de auxílio-desemprego. Os pedidos iniciais caíram para 220 mil na primeira semana de março, uma redução de 2 mil em relação ao período anterior, ficando abaixo das expectativas de 226 mil. Este dado aponta para um mercado de trabalho ainda apertado, mesmo com o ciclo de aperto monetário. A queda nos pedidos recorrentes, que reduziram em 27 mil, para 1,87 milhão na última semana de fevereiro, também contribui para essa percepção.

Enquanto os investidores observam o cenário internacional, o cenário doméstico ganha atenção com a reunião entre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, marcada para às 11h. A reunião pode trazer novas orientações sobre a política econômica do governo.

Em termos corporativos, os investidores estão de olho nos resultados financeiros de empresas listadas na bolsa. A CSN e a CSN Mineração já divulgaram seus números na noite de ontem, e outros balanços estão previstos para hoje.

Entre as empresas que devem divulgar seus resultados do quarto trimestre de 2024 estão Casas Bahia, Dexco, Tenda, SLC Agrícola e Cogna. Além disso, após o fechamento do mercado, serão conhecidos os balanços da Eletrobras, Eztec, LWSA, Magazine Luiza, Natura e Prio.

Que horas abre e fecha a bolsa de valores?

Desde 10 de março, o mercado à vista da B3 encerra às 17h, com o after market entre 17h30 e 18h, mantendo a abertura às 10h.

Já em 31 de março, os contratos futuros de Índices de Ações Europeus serão negociados das 9h às 18h, enquanto o Forward Points com Futuro de Mini Dólar terá encerramento às 12h05.