Ibovespa busca direção com pressão negativa da Vale; dólar cai

O Ibovespa opera sem direção no pregão desta segunda-feira, 20, com o petróleo oscilando em linha de queda em meio a falas menos duras do Irã sobre a negociação em torno da guerra com os Estados Unidos. No Brasil, os investidores olham para o corte estimado para a inflação de 2026, divulgado pelo Boletim Focus mais cedo. Por volta das 11h10, o principal índice acionário da B3 registrava ligeira alta de 0,04%, aos 173.786 pontos, enquanto o dólar caía 0,48%, a R$ 5,087.

Entre as blue chips, de maior peso no índice, a Vale (VALE3) cai 0,51% e a Petrobras acompanha a oscilação do petróleo, com as ações ordinárias (PETR3) em baixa de 0,55% e as preferenciais (PETR4) recuando 0,12%.

Entre os grandes bancos, as ações operam mistas. O Itaú Unibanco (ITUB4) sobe 1,19%, o Bradesco (BBDC4) avança 0,44%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) recua 0,54% e as units do BTG (BPAC11) operam estáveis com ligeira queda de 0,04%.

Entre as maiores altas, destaque para Brava Energia (BRAV3), que avança 1,58%; seguida por Minerva (BEEF3), que sobe 1,39%. Os papéis de RD Saúde (RADL3) também registram alta de 0,97%, e Embraer (EMBR3) avança 0,94%.

Na ponta negativa, Braskem (BRKM5) lidera as perdas com queda de 2,42%, seguida por Suzano (SUZB3), com baixa de 1,62%.

No cenário doméstico, o mercado repercute o Boletim Focus. Os analistas reduziram pela terceira semana consecutiva a projeção para a inflação de 2026, de 5,16% para 5,15%, enquanto mantiveram a estimativa para a Taxa Selic em 14%. As projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2026 permaneceram em 1,99%, e a expectativa para o dólar no fim do ano foi mantida em R$ 5,20.

Petróleo perde força com sinalização do Irã

No exterior, investidores acompanham novos desdobramentos da guerra entre EUA e Irã, com as forças estadunidenses realizando uma nova rodada de ataques contra alvos iranianos. Declarações do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Baghaei, indicaram que o país continua aberto a negociações com Washington, o que aliviou parte da aversão ao risco nos mercados.

Os preços do petróleo perderam força após chegarem a subir durante a madrugada. O Brent recuava 0,43%, negociado a US$ 87,70 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI), referência nos EUA, caía 0,72%, para US$ 81,20.

Wall Street se recupera com alta das fabricantes de chips

Nos Estados Unidos, os índices S&P 500 e Nasdaq operam no campo positivo, favorecidos pela recuperação das ações de semicondutores após as fortes perdas da semana passada. O S&P 500 avançava 0,33%, o Nasdaq subia 0,55% enquanto investidores avaliavam uma solução diplomática para o conflito no Oriente Médio. Já o Dow Jones opera estável com ligeira queda de 0,03%.

Entre os destaques, o ETF de semicondutores VanEck Semiconductor (SMH) subia mais de 2%, com Micron, Advanced Micro Devices (AMD), Astera Labs e Teradyne registrando fortes ganhos, recuperando parte das perdas acumuladas na semana passada.

Europa oscila após dados da indústria alemã

Na Europa, o índice Stoxx 600 recuava 0,08%, pressionado pela maior parte dos setores, embora as ações de petróleo e gás avançassem. O DAX, da Alemanha, operava próximo da estabilidade, enquanto o FTSE 100, de Londres, caía 0,51% e o CAC 40, da França, recuava 0,04%.

O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha mostrou desaceleração da inflação ao produtor em junho, com alta anual de 1,8%, abaixo dos 2,2% registrados em maio.

Bolsas asiáticas fecham sem direção única

Na Ásia, os mercados encerraram o pregão sem direção única. O Kospi, da Coreia do Sul, caiu 0,74%, enquanto o índice australiano S&P/ASX 200 avançou 0,34%. As bolsas japonesas permaneceram fechadas devido a um feriado local, em uma sessão marcada pela cautela dos investidores diante da escalada das tensões no Oriente Médio.