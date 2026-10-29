IA do BTG monta cesta de ações e ajusta carteiras a partir de um comando

Montar uma cesta de ações, recalcular o peso de cada papel na carteira e disparar as ordens para a bolsa costuma exigir planilha, calculadora e uma sequência de cliques. O BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME) quer encurtar esse caminho para um comando escrito em linguagem comum.

O banco apresentou nesta semana o Trader AI, um assistente de inteligência artificial generativa conectado à sua plataforma de negociação de renda variável. A ferramenta interpreta instruções do investidor, busca dados de mercado em tempo real e relatórios do Research do banco e transforma pedidos em ordens.

A proposta é reduzir o intervalo entre identificar uma oportunidade e montar a posição. Hoje, essas etapas costumam estar espalhadas entre telas de cotação, relatórios em PDF e a boleta de negociação.

Na frente de análise, o investidor pode pedir ao assistente as carteiras recomendadas pelo banco, as Top Picks de cada setor, múltiplos de valuation e as projeções dos analistas para uma empresa.

Na execução, a ferramenta envia desde uma ordem simples até operações em bloco. É possível disparar cestas com vários ativos ao mesmo tempo, a mercado (pelo preço disponível no momento) ou com preço limitado (só no valor definido pelo investidor ou melhor).

O sistema também rebalanceia posições, totais ou parciais, a partir de percentuais da carteira. Na prática, o investidor informa o peso desejado e a ferramenta calcula quantas ações comprar ou vender de cada papel, conta que antes era feita manualmente.

A IA, porém, não decide nem executa sozinha. Cada ordem passa por validação do usuário antes de seguir para o mercado.

"Nosso foco é reduzir o atrito da rotina de quem negocia no mercado financeiro, sustentando uma governança rigorosa em que a decisão de investimento e a confirmação da boleta permanecem sob o controle integral do usuário", afirmou Jerson Zanlorenzi, head da mesa de ações e derivativos do BTG Pactual, em nota.

Em fevereiro de 2025, o BTG lançou um assistente virtual no WhatsApp capaz de fazer Pix, agendar pagamentos e consultar saldo e boletos por texto, áudio ou imagem.

Na renda variável, o movimento mais recente havia sido o BTG Trends, lançado em março deste ano. A plataforma levou o banco ao mercado de previsões, com contratos sobre a direção do dólar, do Ibovespa e das decisões de juros do Copom, inicialmente restritos a investidores de perfil arrojado.

Uma tela para bolsa, ações americanas e cripto

A nova ferramenta se soma a uma plataforma que já reúne, em uma única interface, negociações na B3, ativos listados nos Estados Unidos, criptoativos e contratos de mercados de previsão.

No mercado americano, o cliente pode negociar ações, American Depositary Receipts (ADRs), notas negociadas em bolsa (ETNs), fundos de índice (ETFs) e fundos imobiliários (REITs), com análises macroeconômicas dos especialistas do banco.

Com esse arranjo, o BTG, que se apresenta como o maior banco de investimentos da América Latina, afirma ter o único ecossistema integrado de renda variável do país.

Segundo o banco, o Trader AI vai incorporar novos comandos e fluxos automatizados ao longo do tempo, com mais integração às bases de dados proprietárias do BTG.

A expansão também deve alcançar outras modalidades de ativos além das que a ferramenta cobre no lançamento. O banco não detalhou quais classes serão incluídas nem o cronograma.