Ações recomendadas para atravessar a queda pós-reeleição de Lula, segundo o BTG

Exportadoras, seguradoras e empresas com mais dinheiro em caixa do que dívidas formam a lista de ações que devem sofrer menos com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A seleção é do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 26, o banco projeta queda de 17% do Ibovespa nas próximas semanas, para cerca de 170 mil pontos. Também estima desvalorização de 10% a 15% do real.

O cenário desenhado pelo BTG combina juro real longo acima de 8% e um ciclo de cortes da Selic mais lento. Nesse ambiente, o banco separa as ações em três grupos: as que ganham com o dólar mais caro, as defensivas com balanço sólido e duas das maiores empresas da bolsa.

A lista de ações do BTG

Empresas que vendem para fora recebem em dólar, mas têm boa parte dos custos em reais, estão na lista do banco. Com o câmbio mais alto, a receita convertida cresce mais do que as despesas. Na lista do BTG estão nomes de mineração, siderurgia, celulose, petróleo, agronegócio e indústria.

Vale : caiu 13,4% em 30 dias e acumula queda de 11,6% no ano. Negocia a 4,8 vezes o lucro projetado para 2026.

: caiu 13,4% em 30 dias e acumula queda de 11,6% no ano. Negocia a 4,8 vezes o lucro projetado para 2026. Gerdau : ficou estável em 30 dias, com recuo de 0,1%, e sobe 26,6% no ano.

: ficou estável em 30 dias, com recuo de 0,1%, e sobe 26,6% no ano. Suzano : recuou 9,3% em 30 dias e 16,3% no ano. O P/L projetado para 2026 é de 5,2 vezes.

: recuou 9,3% em 30 dias e 16,3% no ano. O P/L projetado para 2026 é de 5,2 vezes. PRIO : subiu 21,3% em 30 dias e 78,2% no ano. É uma das poucas da seleção com caixa líquido.

: subiu 21,3% em 30 dias e 78,2% no ano. É uma das poucas da seleção com caixa líquido. SLC Agrícola : recuou 0,7% em 30 dias e sobe 22,6% no ano.

: recuou 0,7% em 30 dias e sobe 22,6% no ano. 3Tentos : disparou 38,9% em 30 dias, mas ainda acumula queda de 13,3% no ano.

: disparou 38,9% em 30 dias, mas ainda acumula queda de 13,3% no ano. São Martinho : subiu 14,8% em 30 dias e 41,2% no ano.

: subiu 14,8% em 30 dias e 41,2% no ano. WEG : caiu 16,5% em 30 dias e 11,3% no ano. Com P/L de 28 vezes, é a mais cara da seleção.

: caiu 16,5% em 30 dias e 11,3% no ano. Com P/L de 28 vezes, é a mais cara da seleção. Embraer: recuou 10% em 30 dias e está praticamente estável no ano, com alta de 0,3%.

Os números mostram que parte das exportadoras chega à reeleição depois de um mês de queda. Vale, WEG, Suzano e Embraer recuaram enquanto o mercado apostava em uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL). No último pregão antes do segundo turno, o Ibovespa fechou em alta e o dólar ficou abaixo de R$ 5.

O fôlego financeiro também varia dentro do grupo. Pela relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), SLC Agrícola (3,6 vezes), Suzano (2,7) e 3Tentos (2,6) são as mais endividadas da seleção. PRIO, WEG e Embraer têm caixa líquido.

O segundo grupo reúne empresas de setores defensivos, com pouca dívida ou caixa líquido. O BTG cita as seguradoras Caixa Seguridade e Porto Seguro e a fabricante de bebidas Ambev.

Seguradoras costumam atravessar melhor períodos de juros altos porque aplicam as reservas que mantêm para pagar sinistros, e esse rendimento cresce com a Selic. A Caixa Seguridade sobe 36,5% no ano, e a Porto Seguro, 12%.

Já a Ambev acumula alta de 21,2% em 2026 e tem caixa líquido, com dívida líquida equivalente a -0,5 vez o Ebitda projetado para 2026.

Entre as maiores empresas da bolsa, o banco destaca a Petrobras pela exposição ao câmbio e ao petróleo e por ser uma forte pagadora de dividendos. A estatal subiu 18,3% em 30 dias e acumula alta de 102,5% no ano. Ainda assim, negocia a 4,8 vezes o lucro projetado para 2026.

O Itaú aparece como o grande banco mais bem posicionado para atravessar o período, segundo o BTG. As ações subiram 14% em 30 dias e 25,8% no ano.

O BTG também listou as empresas menos alavancadas de sua cobertura, que tendem a sofrer menos com a Selic elevada por longo tempo. Todas têm dívida líquida negativa. As líderes são VTEX (-5,8 vezes o Ebitda), XP (-3,8), Bradsaude (-3,1), Locaweb (-1,9) e Bemobi (-1,3).

PRIO, Ambev, WEG e Embraer aparecem nas duas listas do banco, a de proteção contra o cenário e a de menor alavancagem.

A única empresa do setor imobiliário entre as menos endividadas é a Cury, com dívida líquida de -0,3 vez o Ebitda projetado para 2026. Na carteira recomendada de outubro, o BTG já apontava as construtoras de baixa renda entre os setores que deveriam se sair melhor em caso de reeleição de Lula.

Desempenho e preço das ações

Empresa Setor 30 dias No ano P/L 2026* Dív. líq./Ebitda 2026* 3Tentos Agronegócio 38,9% -13,3% 9,6x 2,6x PRIO Petróleo e gás 21,3% 78,2% 9,1x -1,1x Petrobras Petróleo e gás 18,3% 102,5% 4,8x 0,8x São Martinho Agronegócio 14,8% 41,2% 22,4x 2,0x Itaú Unibanco Bancos 14,0% 25,8% 10,9x n.a. Ambev Alimentos e bebidas 9,0% 21,2% 15,6x -0,5x Porto Seguro Seguros 8,4% 12,0% 9,0x n.a. Caixa Seguridade Seguros 6,5% 36,5% 13,8x n.a. Gerdau Siderurgia -0,1% 26,6% 8,5x 0,5x SLC Agrícola Agronegócio -0,7% 22,6% 21,6x 3,6x Suzano Papel e celulose -9,3% -16,3% 5,2x 2,7x Embraer Bens de capital -10,0% 0,3% 22,8x -0,2x Vale Mineração -13,4% -11,6% 4,8x 1,0x WEG Bens de capital -16,5% -11,3% 28,0x -0,3x

*Projeções. P/L: preço da ação dividido pelo lucro por ação projetado. n.a.: não se aplica. Fonte: BTG Pactual

Para o BTG, o cenário de pressão sobre juros e câmbio só muda com o anúncio de uma equipe econômica com credibilidade e sinais concretos de disciplina fiscal no quarto mandato de Lula.