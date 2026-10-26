Ações recomendadas para atravessar a queda pós-reeleição de Lula, segundo o BTG

BTG Pactual: O banco projeta queda de 17% do Ibovespa nas próximas semanas, para cerca de 170 mil pontos. (Germano Lüders/Exame)
Repórter de Mercados
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10h18.
Exportadoras, seguradoras e empresas com mais dinheiro em caixa do que dívidas formam a lista de ações que devem sofrer menos com a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A seleção é do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).
Em relatório divulgado nesta segunda-feira, 26, o banco projeta queda de 17% do Ibovespa nas próximas semanas, para cerca de 170 mil pontos. Também estima desvalorização de 10% a 15% do real.
O cenário desenhado pelo BTG combina juro real longo acima de 8% e um ciclo de cortes da Selic mais lento. Nesse ambiente, o banco separa as ações em três grupos: as que ganham com o dólar mais caro, as defensivas com balanço sólido e duas das maiores empresas da bolsa.
Empresas que vendem para fora recebem em dólar, mas têm boa parte dos custos em reais, estão na lista do banco. Com o câmbio mais alto, a receita convertida cresce mais do que as despesas. Na lista do BTG estão nomes de mineração, siderurgia, celulose, petróleo, agronegócio e indústria.
Os números mostram que parte das exportadoras chega à reeleição depois de um mês de queda. Vale, WEG, Suzano e Embraer recuaram enquanto o mercado apostava em uma vitória de Flávio Bolsonaro (PL). No último pregão antes do segundo turno, o Ibovespa fechou em alta e o dólar ficou abaixo de R$ 5.
O fôlego financeiro também varia dentro do grupo. Pela relação entre dívida líquida e Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), SLC Agrícola (3,6 vezes), Suzano (2,7) e 3Tentos (2,6) são as mais endividadas da seleção. PRIO, WEG e Embraer têm caixa líquido.
O segundo grupo reúne empresas de setores defensivos, com pouca dívida ou caixa líquido. O BTG cita as seguradoras Caixa Seguridade e Porto Seguro e a fabricante de bebidas Ambev.
Seguradoras costumam atravessar melhor períodos de juros altos porque aplicam as reservas que mantêm para pagar sinistros, e esse rendimento cresce com a Selic. A Caixa Seguridade sobe 36,5% no ano, e a Porto Seguro, 12%.
Já a Ambev acumula alta de 21,2% em 2026 e tem caixa líquido, com dívida líquida equivalente a -0,5 vez o Ebitda projetado para 2026.
Entre as maiores empresas da bolsa, o banco destaca a Petrobras pela exposição ao câmbio e ao petróleo e por ser uma forte pagadora de dividendos. A estatal subiu 18,3% em 30 dias e acumula alta de 102,5% no ano. Ainda assim, negocia a 4,8 vezes o lucro projetado para 2026.
O Itaú aparece como o grande banco mais bem posicionado para atravessar o período, segundo o BTG. As ações subiram 14% em 30 dias e 25,8% no ano.
O BTG também listou as empresas menos alavancadas de sua cobertura, que tendem a sofrer menos com a Selic elevada por longo tempo. Todas têm dívida líquida negativa. As líderes são VTEX (-5,8 vezes o Ebitda), XP (-3,8), Bradsaude (-3,1), Locaweb (-1,9) e Bemobi (-1,3).
PRIO, Ambev, WEG e Embraer aparecem nas duas listas do banco, a de proteção contra o cenário e a de menor alavancagem.
A única empresa do setor imobiliário entre as menos endividadas é a Cury, com dívida líquida de -0,3 vez o Ebitda projetado para 2026. Na carteira recomendada de outubro, o BTG já apontava as construtoras de baixa renda entre os setores que deveriam se sair melhor em caso de reeleição de Lula.
|Empresa
|Setor
|30 dias
|No ano
|P/L 2026*
|Dív. líq./Ebitda 2026*
|3Tentos
|Agronegócio
|38,9%
|-13,3%
|9,6x
|2,6x
|PRIO
|Petróleo e gás
|21,3%
|78,2%
|9,1x
|-1,1x
|Petrobras
|Petróleo e gás
|18,3%
|102,5%
|4,8x
|0,8x
|São Martinho
|Agronegócio
|14,8%
|41,2%
|22,4x
|2,0x
|Itaú Unibanco
|Bancos
|14,0%
|25,8%
|10,9x
|n.a.
|Ambev
|Alimentos e bebidas
|9,0%
|21,2%
|15,6x
|-0,5x
|Porto Seguro
|Seguros
|8,4%
|12,0%
|9,0x
|n.a.
|Caixa Seguridade
|Seguros
|6,5%
|36,5%
|13,8x
|n.a.
|Gerdau
|Siderurgia
|-0,1%
|26,6%
|8,5x
|0,5x
|SLC Agrícola
|Agronegócio
|-0,7%
|22,6%
|21,6x
|3,6x
|Suzano
|Papel e celulose
|-9,3%
|-16,3%
|5,2x
|2,7x
|Embraer
|Bens de capital
|-10,0%
|0,3%
|22,8x
|-0,2x
|Vale
|Mineração
|-13,4%
|-11,6%
|4,8x
|1,0x
|WEG
|Bens de capital
|-16,5%
|-11,3%
|28,0x
|-0,3x
*Projeções. P/L: preço da ação dividido pelo lucro por ação projetado. n.a.: não se aplica. Fonte: BTG Pactual
Para o BTG, o cenário de pressão sobre juros e câmbio só muda com o anúncio de uma equipe econômica com credibilidade e sinais concretos de disciplina fiscal no quarto mandato de Lula.