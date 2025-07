Hub do Ouribank aposta em inovação para reduzir burocracias bancárias

Em um cenário global de transformação digital e integração financeira, o Ouribank vem consolidando sua atuação como um player estratégico para empresas que buscam escalar os seus negócios com apoio tecnológico e soluções bancárias sob medida. Uma das iniciativas da instituição, o Hub de Soluções, exemplifica como o banco tem aproveitado a evolução do mercado para criar uma gama de produtos que oferecem eficiência e personalização.

"O hub surgiu de uma maneira muito orgânica. O banco já tinha uma atuação relevante no mercado de câmbio, seja no mercado secundário, de relacionamento com outras IFs, seja no primário, focado em importadores, exportadores e operações de câmbio do dia a dia. A partir de 2016, os volumes transacionados começaram a crescer de forma significativa. Naturalmente, times comerciais apartados foram sendo criados dentro do banco para atender esses diferentes públicos, e esse foi o embrião da criação do HUB, partindo de um time comercial segregado", conta Bruno Foresti, diretor de tesouraria e Hub de Soluções do Ouribank.

Ainda segundo o executivo, em 2019 o banco intensificou a construção de ferramentas tecnológicas internamente. A intenção era facilitar o relacionamento com fintechs e outras empresas que precisavam realizar operações de câmbio de forma automatizada, mas não possuíam as licenças ou as tecnologias necessárias. Como resultado, a instituição passou a desenvolver novos produtos focados nessa vertical.

“A formalização do hub veio em 2022, quando entendemos que já tínhamos uma unidade de negócios dedicada ao atendimento de fintechs, empresas de pagamento (brasileiras e estrangeiras), corretoras e bancos (no Brasil e no exterior)”, diz Foresti.

Soluções sob medida

Como Hub de Soluções, a unidade sempre teve como diferencial a proposta tailor-made, que vai além do fornecimento de produtos padronizados. O Ouribank trabalha junto com os clientes para entender as particularidades de seus modelos de negócios, criando soluções desenhadas para atender às necessidades operacionais específicas. Essa abordagem consultiva garante maior eficiência, redução de custos e um melhor aproveitamento das oportunidades do mercado.

Entre os principais serviços oferecidos pelo hub estão as soluções de pagamentos que contemplam tanto operações domésticas quanto internacionais, com destaque para o Pix empresarial e o Pix Internacional, voltado para empresas que mantêm relações comerciais fora do Brasil.

Outro recurso em expansão é a Conta de Não Residente (CNR), opção regulamentada pelo Banco Central do Brasil que permite a estrangeiros e empresas internacionais operarem no sistema bancário brasileiro sem a necessidade de abrir uma filial no país ou nomear representantes brasileiros.

“É como se o Ouribank abrisse uma conta bancária para essa instituição financeira sediada no exterior. Com isso, empresas estrangeiras conseguem realizar operações como pagamentos a fornecedores, recebimentos por exportações e investimentos em ativos financeiros diretamente no sistema bancário brasileiro. Essa flexibilização reduz a burocracia e os custos operacionais, tornando o Brasil um destino mais atrativo para o capital estrangeiro”, avalia o executivo.

O hub também é parceiro de PSPs e facilitadoras de pagamento, oferecendo uma infraestrutura robusta para viabilizar transações em larga escala. Além disso, disponibiliza Banking as a Service (BaaS) por meio de APIs, permitindo que empresas incorporem funcionalidades bancárias diretamente em seus sistemas ou aplicativos, com total autonomia sobre a jornada do usuário.

Mesmo com um portfólio recheado, o Ouribank continua investindo em estratégias para a expansão de suas ofertas. Em março, o hub anunciou uma parceria estratégica com a XTransfer, uma das maiores empresas globais de pagamentos B2B transfronteiriços. O acordo tem como objetivo facilitar os pagamentos entre empresas brasileiras e fornecedores internacionais, especialmente na Ásia, com foco na China, reduzindo burocracias, prazos e custos envolvidos nas operações de câmbio e remessa.

Tecnologia no centro

O investimento em tecnologia visa garantir que os serviços oferecidos sejam escaláveis, integráveis e altamente seguros. O uso de APIs de câmbio e pagamentos, por exemplo, tem permitido que fintechs e marketplaces acelerem suas operações, mantendo o controle sobre a experiência financeira de seus usuários.

“Hoje, a força de trabalho do Ouribank reflete esse foco. Aproximadamente um terço dos nossos mais de 450 funcionários atua nas equipes de produtos e tecnologia”, diz Foresti.

A presença internacional do banco também reforça a sua aposta em inovação. Em junho, a empresa participou da Money 20/20, uma das maiores conferências globais do mercado financeiro, realizada em Amsterdã (Holanda). Esse é apenas um dos eventos internacionais que o banco vem marcando presença a fim de aumentar a troca de experiências com outros players do mercado global.

“Estar presente em eventos na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia nos permite conectar diretamente com instituições financeiras estrangeiras do nosso interesse. Além disso, conseguimos captar tendências globais que nos ajudam a montar soluções parecidas para o mercado brasileiro e aprimorar as existentes”, finaliza o executivo.