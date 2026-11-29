Uma semana inteira de trabalho pode incluir horas dedicadas a relatórios, organização de informações e tarefas administrativas. Com a inteligência artificial assumindo parte dessas atividades, surge uma pergunta: seria possível manter as entregas trabalhando um dia a menos?

A discussão ganhou espaço com o avanço das ferramentas de automação e as experiências de empresas que começaram a testar jornadas reduzidas.

A possibilidade interessa especialmente aos profissionais que buscam maior equilíbrio entre vida pessoal e carreira.

Os resultados de pesquisas recentes ajudam a entender o potencial desse modelo, mas também revelam obstáculos para sua adoção.

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O que os testes da semana de quatro dias revelam?

Um estudo publicado em 2025 na revista Nature Human Behaviour acompanhou 2.896 trabalhadores de 141 organizações em seis países, incluindo Reino Unido, Canadá e Austrália.

Durante seis meses, as empresas experimentaram uma semana de quatro dias, sem redução salarial, após reorganizarem seus processos de trabalho.

Os pesquisadores identificaram melhorias na satisfação profissional, na saúde mental e física e nos níveis de esgotamento dos participantes.

As mudanças foram comparadas aos resultados de trabalhadores de 12 empresas que mantiveram suas jornadas habituais.

Quanto tempo a inteligência artificial pode economizar?

Uma pesquisa divulgada pelo Federal Reserve de St. Louis, nos Estados Unidos, em 2025, identificou que usuários de IA generativa relatavam economizar, em média, 5,4% de suas horas de trabalho.

O percentual equivale a aproximadamente 2,2 horas em uma semana de 40 horas.

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Os dados representam estimativas dos próprios trabalhadores e variam conforme a profissão e a frequência de utilização da tecnologia.

A economia ainda está distante das oito horas necessárias para eliminar um dia inteiro de expediente, mas indica possibilidades de reorganização das atividades.

A redução da jornada já está acontecendo no Brasil?

O projeto 4 Day Week Brazil começou a testar a semana reduzida em janeiro de 2024, com a participação de 21 empresas e aproximadamente 280 funcionários.

A experiência seguiu o modelo conhecido como 100-80-100, que prevê manutenção integral do salário, redução da jornada para 80% e preservação da produtividade.

O projeto demonstra a viabilidade de experimentar novos formatos em determinadas organizações, embora seus resultados dependam das características de cada atividade.

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O que precisaria mudar na rotina profissional?

A adoção de uma semana mais curta exige revisar a distribuição das tarefas e identificar atividades que podem ser simplificadas ou automatizadas.

Ferramentas de IA podem contribuir para preparar documentos, organizar informações e reduzir etapas administrativas.

Entretanto, setores que dependem de atendimento contínuo ou presença física precisam considerar escalas, cobertura de horários e possíveis custos adicionais.

Outro desafio é evitar que a redução dos dias trabalhados provoque a concentração de tarefas e reuniões em expedientes excessivamente intensos.

Para os profissionais, o avanço dessa discussão pode ampliar a importância de competências relacionadas à automação, gestão do tempo e organização de processos.

A possibilidade de trabalhar quatro dias dependerá da capacidade das empresas de transformar os ganhos de eficiência em redução efetiva da jornada, preservando as entregas e as condições de trabalho.