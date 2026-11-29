RESUMO ＋ O fim da escala 6x1 exige que bares e restaurantes reorganizem equipes, jornadas e processos para preservar a rentabilidade. A redução da jornada semanal de 44 para 40 horas representa um aumento de aproximadamente 10% no custo da hora trabalhada. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os custos com pessoal podem subir até 20% em determinados estabelecimentos.

Por Élida Queiroz, CEO da Altec Sistemas.

O fim da escala 6x1 coloca bares e restaurantes diante de uma mudança que vai muito além da elaboração de novas jornadas de trabalho.

Para um setor que funciona seis ou sete dias por semana, com horários estendidos e concentração de movimento à noite, nos fins de semana e feriados, reduzir a jornada dos funcionários sem diminuir os dias de atendimento exige repensar a própria organização da operação.

O primeiro equívoco seria imaginar que a solução passa necessariamente por fechar dois dias na semana ou simplesmente contratar mais pessoas. O horário de funcionamento não precisa mudar. O que precisa mudar é a distribuição da equipe ao longo dele.

Isso exige abandonar escalas montadas de maneira uniforme, nas quais todos cumprem praticamente os mesmos horários, e considerar que a necessidade de mão de obra varia conforme o movimento de cada estabelecimento.

O impacto do fim da escala 6x1 nos custos dos restaurantes

O impacto financeiro, porém, é concreto. Quando a jornada semanal passar de 44 para 40 horas, o divisor mensal utilizado no cálculo do valor da hora trabalhada cairá de 220 para 200 horas.

Com a remuneração preservada, isso representa um aumento de aproximadamente 10% no custo da hora. Em operações que precisam manter postos de trabalho cobertos durante seis ou sete dias, a pressão sobre a folha pode ser ainda maior.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) estima que o aumento dos custos com pessoal possa chegar a 20% em determinados estabelecimentos.

O risco está em tentar absorver essa mudança mantendo a estrutura atual. Se a empresa simplesmente redistribuir as horas disponíveis sem rever a necessidade de cobertura, poderá recorrer a horas extras frequentes, elevar custos e comprometer a rentabilidade.

Por outro lado, aumentar o quadro de funcionários sem entender a demanda também pode significar contratar para cobrir períodos de ociosidade.

Como reorganizar a gestão de equipes conforme a demanda

É justamente aí que a gestão precisa mudar. Um restaurante não demanda a mesma quantidade de pessoas às 15h de uma terça-feira e às 21h de um sábado. O dimensionamento da equipe deve acompanhar essa diferença.

Ao cruzar faturamento, volume de pedidos e ticket médio por faixa horária com as jornadas dos funcionários, o gestor consegue identificar onde precisa de reforço, quais períodos comportam folgas e quais funções exigem cobertura permanente.

A partir desse diagnóstico, pode combinar equipes fixas, folgas rotativas, profissionais polivalentes e jornadas parciais nos horários de maior movimento.

Automação de processos e produtividade nos restaurantes

Essa reorganização também exige olhar para dentro dos processos. Em muitos estabelecimentos, parte do tempo da equipe é consumida por tarefas que poderiam ser simplificadas ou automatizadas.

A integração entre vendas, estoque, financeiro e controle de pessoal ajuda a identificar gargalos, enquanto recursos como cardápios digitais, totens de autoatendimento, comandas eletrônicas e telas de produção na cozinha reduzem etapas manuais.

O objetivo não é substituir indiscriminadamente trabalhadores, mas permitir que a equipe concentre seus esforços nas atividades em que o atendimento humano faz diferença.

A mudança também precisa considerar as particularidades de cada negócio. Uma operação de delivery tem necessidades diferentes de um restaurante com serviço de salão.

Redes de franquias, por sua vez, precisam rever orientações operacionais e garantir que os modelos adotados pelas unidades sejam compatíveis com a nova legislação, respeitando as responsabilidades de cada empregador e as convenções coletivas aplicáveis.

Retenção de profissionais e rentabilidade dos negócios

Há ainda um aspecto que não pode ser ignorado: o setor já enfrenta dificuldades históricas para contratar e reter profissionais. Uma jornada mais equilibrada pode contribuir para tornar os empregos mais atrativos, mas esse benefício só será sustentável se os estabelecimentos conseguirem reorganizar seus custos e processos.

Não se trata de escolher entre melhores condições de trabalho e rentabilidade. O desafio é encontrar um modelo em que as duas coisas possam coexistir.

Como preparar os restaurantes para o fim da escala 6x1

O empresário não deve esperar a mudança entrar integralmente em vigor para começar a fazer as contas. É preciso mapear as jornadas atuais, medir o custo da hora trabalhada, revisar acordos coletivos e simular diferentes modelos de escala durante a transição.

A diferença estará na capacidade de antecipar cenários, em vez de reagir aos custos quando eles já estiverem pressionando o caixa.

O fim da escala 6x1 não precisa representar uma ameaça à continuidade dos negócios. Mas será um teste para a maturidade da gestão no food service.

Estabelecimentos que conhecem seus números e entendem a produtividade de cada etapa terão melhores condições de adaptar suas equipes sem comprometer o atendimento. Afinal, a questão não é apenas quantas horas cada profissional trabalha, mas qual valor a operação consegue gerar em cada uma delas.

Élida Queiroz é CEO da Altec Sistemas Com mais de 15 anos de experiência na liderança de áreas comerciais, sua trajetória é marcada pela estruturação de estratégias de vendas, criação de canais de crescimento e profissionalização de operações orientadas à escalabilidade. Reconhecida por sua atuação prática e visão orientada a resultados, alia estratégia e execução no desenvolvimento de times e processos comerciais. Na Altec Sistemas, lidera a expansão da companhia como plataforma de tecnologia voltada à escalabilidade de bares, restaurantes e redes de alimentação. da