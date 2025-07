Reforma tributária: Senior aposta em IA e em simulador fiscal para facilitar adaptação de empresas

O Brasil se prepara para uma virada histórica com a transição da reforma tributária. Prevista para janeiro de 2026, a nova regra marca o começo de uma mudança profunda no modelo de arrecadação dos tributos no país. O novo sistema será estruturado com base em um Imposto sobre Valor Agregado (IVA) dual — com incidência nas três esferas, federal, estadual e municipal — e substituirá cinco tributos atualmente vigentes. A implementação será feita de forma escalonada, com conclusão prevista para 2033.

A mudança visa simplificar o sistema, reduzir a cumulatividade dos tributos e modernizar a apuração tributária. No entanto, no curto prazo, o impacto para as empresas será significativo: será necessário rever processos, adaptar sistemas e reavaliar custos com base nas novas exigências.

“O sucesso nesse processo vai depender da atuação em três frentes: entendimento da legislação, adequação tecnológica e planejamento tributário com base em dados reais”, afirma Valmir Hammes, gerente de produto e especialista em legislação da Senior Sistemas, desenvolvedora de software de gestão.

O que muda com a reforma tributária

A fase de testes da nova Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) — que substituirá PIS e Cofins — e do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) — que irá substituir o ICMS e o ISS — começa em 2026, ainda sem impacto contábil.

Em 2027, a CBS passa a valer oficialmente, com uma alíquota-padrão estimada entre 8% e 9%, substituindo os tributos federais atuais. Já o IBS será implantado de forma gradual a partir de 2029, com extinção progressiva do ICMS e do ISS até sua substituição completa em 2033.

Segundo o gerente de produto, muitas empresas ainda não iniciaram o processo de adaptação, mesmo com o cronograma previsto na Emenda Constitucional 132. Ele observa que parte do mercado ainda aposta em uma possível prorrogação — embora não haja qualquer sinal concreto nesse sentido.

"A reforma exige uma revisão completa dos processos operacionais da empresa. A omissão agora pode gerar perdas financeiras significativas" Valmir Hammes, especialista em legislação da Senior Sistemas

Apoio tecnológico na adaptação à reforma

Para apoiar os clientes no processo de adaptação à reforma tributária, a Senior estruturou uma frente técnica dedicada exclusivamente ao tema e lançou novos serviços voltados para as mudanças que começam a valer a partir de 2026. Entre as soluções oferecidas, destaca-se um simulador tributário que cruza dados reais das operações das empresas com projeções com base nas novas regras, permitindo estimar os impactos da CBS e do IBS sobre itens de compra e venda.

Com essa ferramenta, é possível antecipar variações nos custos e preços previstas para o novo modelo tributário. Os resultados servem de base para a revisão de contratos, projeções financeiras e políticas de precificação. “É uma ferramenta de apoio à tomada de decisão que permite, por exemplo, recalcular os preços de venda e aquisições dos seus produtos, estimando o resultado projetado”, exemplifica o executivo.

Além do simulador, a Senior também passou a oferecer diagnósticos automatizados sobre a qualidade dos cadastros fiscais dos clientes e relatórios de conformidade. A empresa promete lançar novas versões do seu ERP à medida que os órgãos reguladores publiquem definições oficiais.

“O governo está implementando a reforma com o carro em movimento. Por isso, estruturamos nossa operação para atualizar o ERP continuamente, à medida que novas normas forem publicadas”, afirma Marlon Dognini, especialista de produtos da Senior. Segundo os especialistas em legislação da Senior, a arquitetura low code do sistema facilita a adaptação às novas exigências, mesmo para empresas com equipes de TI enxutas. O ERP da Senior conta com painéis interativos e dashboards que permitem o acompanhamento em tempo real das rotinas fiscais.

Para empresas que buscam suporte mais próximo, há pacotes online com análise de impacto, diagnóstico da base de dados e apoio na parametrização. “Temos um diferencial importante em suporte e serviços. Atuamos de forma completa — do sistema ao pós-uso — sempre ao lado do cliente, com proximidade e profundo conhecimento do negócio”, afirma.

Estratégia consultiva e foco em previsibilidade

A Senior adotou uma abordagem consultiva para apoiar seus clientes durante a transição para o novo modelo tributário. A empresa oferece webinars, artigos, treinamentos e um portal exclusivo com atualizações legislativas em tempo real. Internamente, uma equipe especializada em compliance tributário é responsável por garantir que todas as implementações estejam em conformidade com a nova legislação.

O ERP da Senior também foi aprimorado com a integração de um agente de inteligência artificial, que responde a perguntas em linguagem natural — como “quais fornecedores resultam os menores valores de créditos de CBS e IBS?” ou “quais produtos terão maior variação de margem?”. A tecnologia foi projetada para trazer previsibilidade e apoiar decisões estratégicas sobre contratos, precificação e reorganização operacional até a consolidação total da reforma.