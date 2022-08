HGLG11 tem receita total de R$ 31,9 milhões em julho e mantém pagamento de dividendos

O fundo imobiliário CSHG Logística HGLG11 divulgou que os seus resultados do mês de julho e afirmou que irá continuar com o pagamento de dividendos no mesmo patamar que o primeiro trimestre do ano.

A decisão do fundo HGLG11 se deu por conta do seu cenário de alocação, captação e o seu cronograma de receitas extraordinárias programadas. Além disso, não houve nenhum evento que impactou de forma considerável e direto a renda recorrente do fundo.

A decisão implica que os dividendos pagos pelo fundo serão de R$ 1,10 por cota, o que é equivalente a 88,6% do resultado do mês de julho de 2022.

Resultados do HGLG11 em julho

No último mês, o fundo imobiliário teve uma receita total de R$ 31,9 milhões (R$ 1,36 por cota), o que gerou um resultado de R$ 29,1 milhões, que representam R$ 1,24 por cota.

O valor de mercado do fundo é de R$ 4 bilhões e conta atualmente com 322 mil cotistas. Cada cota está sendo negociada a R$ 168,64 e o preço do dividendos (dividend yield na sigla em inglês) do HGLG11 é de 7,8%.

Dentre os maiores destaques do fundo imobiliário no mês de julho estão a aquisição de dois ativos da região que abastece Belo Horizonte, Minas Gerais, o aviso prévio da BW2 em Betim - MG para a devolução completa do galpão e o início dos investimentos nas próximas fases do complexo HGLG Itupeva.

Além da devolução de um dos galpões de Betim - MG, o fundo também comunicou a compra de ativos no local, sendo um deles um condomínio logísticos multiuso composto por 8 galpões que foi comprado pelo valor total de R$ 209 milhões.

A negociação foi realizada com a Log Commercial Properties Participações S.A (LOG - LOGG3) e o pagamento será realizado em 3 tranches diferentes.

Já o outro ativo adquirido pela HGLG11 ainda está em construção, e as obras tem previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2022.

