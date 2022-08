Masterclass gratuita ensina como investir nos títulos certos de renda fixa em um contexto de crise

Seja você um investidor iniciante ou sênior, que opta por investimentos conservadores ou tenha um perfil cheio de arrojo, a renda fixa é sempre uma alternativa segura. A atual conjuntura econômica no país e no mundo, aliás, promove a alta procura por este tipo de aplicação e a EXAME explica o porquê.

Conjuntura macroeconômica

Guerra entre Rússia e Ucrânia, arrefecimento da economia mundial como consequência da pandemia de covid-19 e outros fatores macroeconômicos geraram um cenário de alta inflacionária, aumento das taxas de juros e modesto crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

Uma análise geral do contexto, publicada no final de junho pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), registra a elevação de 1% no PIB no primeiro trimestre deste ano, em relação ao período imediatamente anterior, e uma previsão de crescimento em 1,8% totais para 2022. Parte deste desempenho foi impulsionado pela recuperação do mercado de trabalho, especialmente no setor de serviços, cujo crescimento estimado chega a 2,8%.

Todavia, apesar de mais otimista, a estimativa para a inflação nos próximos meses calculada pelo IPEA, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda está na casa dos 6,6% com alta projetada em 4,7% para 2023.

Em paralelo, o Estudo Econômico do Banco do Brasil (BB), divulgado em julho último, corrobora este cenário, salientando que mais de 60 países elevaram as taxas de juros em 2022, o que deteriorou o crescimento global. Em âmbito doméstico, o BB enfatiza que a inflação segue como fator de elevada incerteza - em especial para o mês de agosto - e denota baixa previsibilidade dos agentes econômicos sobre o comportamento dos preços no curto prazo.

Diante desse quadro, outro fator relevante para a formação dos preços é a taxa de câmbio, que vem sofrendo depreciação como reflexo do aumento dos riscos no ambiente econômico global e das incertezas domésticas de natureza fiscal (medidas de desoneração/ ampliação de gastos) e projeta, segundo BB, elevação da taxa de câmbio de R$/US$ 5,00 para R$/US$ 5,20 até o final do ano.

Impacto na renda fixa

Se há inflação, a tendência é um aumento da Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) aplicada pelo Banco Central para o controle de, emissão, compra e venda de títulos. Esta taxa básica de juros interfere do custo do cartão de crédito ao financiamento imobiliário, é usada no mercado interbancário para o financiamento de operações diárias e impacta em outros índices, como o IPCA.

Ok, mas e a renda fixa? Bem, investimentos em renda fixa são uma ampla categoria em que o cálculo da remuneração é dado desde o momento em que a aplicação é feita. Instituições como bancos, financeiras ou o governo pegam “emprestado” o dinheiro do investidor e pagam juros por esse montante em um prazo determinado. Nesta modalidade, que abrange o CDB (Certificado de Depósito Bancário) e o Tesouro Direto, entre outros, o risco de perdas é menor do que os chamados investimentos em Renda Variável, como ações ou fundos imobiliários (FIIs).

Porém, a Renda Fixa ainda depende das flutuações de mercado. Como a Selic, a inflação e o IPCA estão todos interligados, os investidores que aplicam em títulos cujo rendimento é calculado previamente precisam estar atentos às movimentações gerais da economia.

Os ganhos da Renda Fixa vão seguir padrões de acordo com o papel negociado e podem ser de três tipos: pré-fixados; pós-fixados e híbridos. Os primeiros têm juros fixos e são os que menos sofrem impactos da Selic. Os demais sofrem influência de taxas de juros (Selic e CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro) e da inflação (IPCA), o que abre uma janela de oportunidades - que pode ser breve – frente à atual conjuntura econômica do país.

Se você se interessou pelo tema e quer saber mais a fundo sobre como investir em títulos certos e com rendimento alto

Quem ensina o caminho para um investimento rentável e seguro é Frederico Khouri, administrador de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com seis anos de experiência no mercado financeiro e especializado em Renda Fixa. Hoje, Frederico atua como Associate Director na área de Credit Research do BTG Pactual.

