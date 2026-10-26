Quais ações comprar com Lula reeleito? Citi lista 10 nomes

RESUMO ＋ A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 25, provocou forte queda nos mercados nesta segunda-feira, 26, com recuo de 10% do Ibovespa e acionamento do circuit breaker. O banco Citi afirma que o resultado contrariou as expectativas dos investidores e selecionou dez ações com potencial de desempenho relativo superior.

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial provocou uma reação negativa nos mercados nesta segunda-feira, 26, e reforçou as preocupações dos investidores com a política fiscal, as empresas estatais e a agenda de reformas do país. Em relatório divulgado nesta manhã, o Citi avalia que o resultado contrariou as expectativas do mercado e destaca dez ações que, na avaliação do banco, podem apresentar desempenho superior em termos relativos neste cenário.

A reação foi imediata. No início da manhã, as ADRs da Petrobras são negociadas na Bolsa de Nova Iorque com os códigos PBRA (ações preferenciais) e PBR (ações ordinárias), negociadas nos Estados Unidos, caíam 23% no pré-mercado, segundo o relatório.

Na bolsa brasileira, a pressão vendedora levou o Ibovespa a recuar 10% em relação ao fechamento anterior, acionando o circuit breaker pela primeira vez desde a pandemia de covid-19 e suspendendo as negociações no mercado à vista por 30 minutos, de acordo com as regras da B3.

Para o Citi, a vitória de Lula reforça a assimetria de risco de queda que o banco já havia identificado em sua pesquisa pré-eleitoral. O levantamento apontava que os investidores esperavam uma reação negativa significativamente mais intensa em caso de vitória do petista do que a valorização projetada no cenário alternativo.

No relatório, intitulado “O que a vitória de Lula significa para os mercados nesta semana”, o banco também destaca que a eleição registrou a menor taxa de abstenção desde o retorno das eleições presidenciais diretas, em 1989.

"Notavelmente, esta eleição registrou a menor taxa de abstenção desde o retorno do Brasil às eleições presidenciais diretas em 1989, ressaltando o forte engajamento dos eleitores e conferindo legitimidade ao resultado", afirmou o banco no relatório.

As dez ações selecionadas pelo Citi

Apesar da perspectiva negativa para o mercado como um todo, o banco avalia que as ações escolhidas em sua carteira para o cenário de vitória de Lula estão posicionadas para apresentar desempenho superior em termos relativos. A seleção foi divulgada no início de outubro, antes do segundo turno, como parte de uma estratégia baseada em diferentes cenários eleitorais.

A lista reúne empresas de setores distintos. Entre as dez ações, sete têm recomendação de compra: Cury, Embraer, BTG Pactual, Axia, Copel, Bradesco Saúde e Ultrapar. WEG e Caixa Seguridade têm recomendação neutra, enquanto Gerdau completa a seleção com recomendação de compra.

A avaliação não significa necessariamente que essas ações terão valorização absoluta em um pregão de queda generalizada, mas que, na visão do banco, poderão apresentar desempenho melhor do que o restante do mercado em termos relativos.

Resultado eleitoral e reação da bolsa

O Lula venceu o segundo turno realizado no domingo, 25, com 51,75% dos votos válidos, contra 48,25% de Flávio Bolsonaro (PL). O presidente reverteu a desvantagem de 2,2 milhões de votos registrada na primeira etapa da eleição, quando o senador havia terminado à frente, com 47,03% dos votos válidos, ante 45,16% do petista.

A virada foi acompanhada por uma ampliação da votação de Lula em diferentes regiões do país, com destaque para o Nordeste e Minas Gerais, onde o presidente conseguiu inverter o resultado do primeiro turno.

A reação negativa dos mercados nesta segunda-feira ocorre em meio à revisão das expectativas dos investidores sobre os rumos da política econômica. No caso da Bolsa, a queda levou ao acionamento do mecanismo de interrupção temporária das negociações da B3.

O circuit breaker é acionado quando o Ibovespa recua 10% em relação ao fechamento anterior e suspende as operações por 30 minutos. Após a reabertura, uma queda de 15% pode provocar uma nova interrupção, desta vez por uma hora. Se o recuo atingir 20%, a bolsa pode suspender os negócios por um período a ser definido.

A paralisação desta segunda-feira é a 24ª da história do mecanismo, segundo o levantamento divulgado pela B3. Antes do episódio atual, a última sequência de interrupções havia ocorrido em março de 2020, durante a turbulência provocada pela pandemia. Por volta das 10h40, o principal índice acionário voltou a abrir e caía 16,54%.