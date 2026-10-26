Tesouro suspende leilões de títulos prefixados e atrelados à inflação após vitória de Lula

O Tesouro Nacional suspendeu as vendas programadas de títulos públicos prefixados e atrelados à inflação nesta semana, em meio à expectativa de forte oscilação nas taxas de juros após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A decisão foi anunciada nesta segunda-feira, 26, primeiro dia útil após o resultado eleitoral.

A medida cancela duas operações previstas para os próximos dias: o leilão de Notas do Tesouro Nacional série B (NTN-B), marcado para terça-feira, 27, e o de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e Notas do Tesouro Nacional série F (NTN-F), previsto para quinta-feira, 29. A oferta de Letras Financeiras do Tesouro (LFT), títulos que acompanham a taxa básica de juros, a Selic, está mantida para terça-feira.

Em nota, o Tesouro afirmou que “continuará monitorando as condições de mercado e atuará de forma a assegurar o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e de outros ativos relacionados”.

Como funcionam os leilões do Tesouro Nacional

Os leilões são o principal mecanismo utilizado pelo Tesouro Nacional para vender títulos da dívida pública diretamente a instituições financeiras. Na prática, o governo oferece papéis que representam uma forma de financiamento: em troca do dinheiro recebido, compromete-se a remunerar os investidores conforme as regras de cada título.

Essas operações funcionam por meio de ofertas feitas pelas instituições participantes, que informam as condições pelas quais estão dispostas a comprar os papéis. O Tesouro define as características da oferta e pode aceitar ou rejeitar as propostas recebidas. A dinâmica permite ao governo captar recursos e administrar sua dívida, enquanto as condições de mercado influenciam as taxas exigidas pelos compradores.

Os leilões tradicionais são diferentes do Tesouro Direto, plataforma pela qual pessoas físicas compram e vendem títulos públicos. Por isso, o cancelamento das operações desta semana não impede que os investidores continuem negociando esses papéis pelo Tesouro Direto.

Os títulos oferecidos nos leilões também têm equivalentes na plataforma voltada ao varejo. As NTN-B correspondem aos títulos Tesouro IPCA+, enquanto as LTN e NTN-F são títulos prefixados. Já as LFT equivalem ao Tesouro Selic.

Por que o Tesouro pode suspender as ofertas

A decisão de cancelar os leilões de prefixados e de títulos ligados à inflação ocorre em um momento em que o mercado espera uma alta expressiva dos juros futuros. Quando aumenta a percepção de risco ou a incerteza sobre a trajetória econômica, os investidores podem exigir uma remuneração maior para comprar títulos públicos.

Nos papéis prefixados, a taxa de retorno é definida no momento da compra, desde que o investidor mantenha o título até o vencimento. Nos títulos Tesouro IPCA+, a remuneração combina a variação da inflação medida pelo IPCA com uma taxa de juros fixa. Como os preços desses papéis variam conforme as taxas exigidas pelo mercado, uma alta dos juros tende a reduzir suas cotações no mercado secundário.

Nesse cenário, suspender as novas ofertas permite ao Tesouro evitar a realização de leilões em condições de maior volatilidade. A medida não significa que os títulos deixaram de existir ou que os investidores estejam impedidos de negociá-los, mas interrompe temporariamente as vendas programadas pelo governo nessas modalidades.

A oferta de LFTs, por sua vez, foi mantida. Como esses títulos acompanham a variação da Selic, apresentam menor sensibilidade às oscilações dos juros de mercado do que os prefixados e os papéis indexados à inflação com prazos mais longos. Isso não significa que estejam livres de variações de preço, mas que tendem a sofrer menos com esse tipo de movimento.