Hapvida anuncia conclusão de integração de sistemas com a NotreDame Intermédica

A Hapvida (HAPV3) informou neste domingo, 1º, que finalizou, na data de hoje, a virada de sistemas no processo de integração. Segundo a empresa, isso simboliza a maior e mais complexa fusão de operadoras de saúde da história do Brasil: a união entre a Hapvida e a NotreDame Intermédica, formando o maior ecossistema de saúde da América Latina.

Em comunicado ao mercado, a companhia disse que a conclusão do processo de integração é um marco histórico na construção de uma das maiores operadoras de saúde do mundo, de medicina verticalizada e integrada, e é resultado de um trabalho iniciado há cerca de 3 anos.

"Ao longo deste ano cerca de 400 unidades assistenciais e administrativas foram integradas, mais de 6 milhões de beneficiários foram migrados, mais de 10 mil prestadores de serviços integrados e cerca de 20 mil colaboradores foram treinados".

A virada ocorrida nesta data incluiu o tombamento dos seguintes sistemas: ERP (SAP), Folha de Pagamento (LG), Sistema Hospitalar nas unidades de atendimento primário (SIGA), sistemas de Atendimento, Autorização e Agendamento (SIGO), Autorização na Rede Credenciada (SAVI) e vários sistemas do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia. As viradas de sistema ocorridas nesta data contam com uma governança forte no acompanhamento e direcionamento dos pontos críticos.

A operação assistida, que acompanhará o processo da virada por cerca de 60-90 dias com o apoio de 15 diferentes áreas da Companhia, será responsável pela estabilização dos inúmeros processos e sistemas impactados, apoiando nossos colaboradores e prestadores para garantir a continuidade na prestação de serviços de qualidade aos beneficiários.

A finalização do processo de integração e a consequente padronização plena de sistemas e processos permitirá, também, a continuidade da captura de sinergias e ganhos de eficiência já mapeados.