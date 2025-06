Giro do dia: governo pode arrecadar R$ 44 bi com impostos, a divisão da Warner e greve em MG

Perdeu alguma notícia nesta segunda-feira? Confira então o que de mais importante aconteceu neste 9 de junho de 2025:

Governo pode arrecadar R$ 44,19 bilhões em 2026 com alta de impostos

O aumento de impostos proposto pelo governo para compensar a redução das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), somado a um corte de 10% dos gastos tributários, tem potencial de arrecadar R$ 44,19 bilhões em 2026, estimou o economista-chefe da Warren Investimentos, Felipe Salto.

Novo shopping em SP: Allos confirma parceria para empreendimento na Marginal Pinheiros

Adalberto Bueno Netto, fundador e CEO do Grupo Bueno Netto: o executivo considera o Parque Global o maior projeto de sua carreira (Leandro Fonseca/Exame)

A ALLOS anunciou que firmou um documento com a Golf Village Empreendimentos Imobiliários, empresa do grupo Bueno Netto, com o objetivo de realizar a aquisição de um terreno e o subsequente desenvolvimento de um shopping center no Parque Global – o megaempreendimento de uso misto, comercial e residencial, na região do Morumbi.

Greve de caminhoneiros em Minas Gerais ameaça abastecimento de combustível

Caminhoneiros que transportam combustíveis e derivados de petróleo e prestam serviços para a Vibra Energia entraram em greve por tempo indeterminado no início da madrugada desta segunda-feira, 9, em Betim, Minas Gerais. No início do dia, dezenas de caminhões-tanque estavam parados na entrada da base da Vibra em Betim, no Distrito Industrial Paulo Camilo Sul, próximo à via de acesso à Refinaria Gabriel Passos (Regap).

Escritórios mais caros de São Paulo

Localizado bem em frente ao igualmente luxuoso Shopping Iguatemi, o Plaza Iguatemi joga para cima a média de preço do aluguel comercial na avenida Faria Lima. Construído em 2002, o edifício boutique possui 21 andares com lajes a partir de 836 metros quadrados, com preços que podem superar os R$ 170 mil por mês.

O que muda na HBO com a divisão da Warner e da Discovery?

A Warner Bros. Discovery anunciou uma reestruturação corporativa radical nesta segunda-feira, 9, que dividirá a empresa em duas entidades independentes e listadas em bolsa. Uma das empresas será focada no setor de streaming e estúdios de entretenimento, e a outra voltada para a operação de TV por assinatura e canais internacionais. A mudança, embora sem impacto imediato nas operações da HBO, abre um novo capítulo para a gigante do entretenimento, principalmente no que diz respeito à sua presença no mercado de streaming.